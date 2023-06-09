Suriyelilerin evinde yasak aşk cinayeti. Boğazını kesti ülkesine kaçarken yakalandı

Gaziantep'te Suriyelilerin 'yasak aşk' cinayeti ortaya çıktı. Suriyeli katil ülkesine kaçmaya çalışırken yakalandı.

Suriyelilerin evinde yasak aşk cinayeti. Boğazını kesti ülkesine kaçarken yakalandı

Gaziantep’te meydana gelen olay, Mavikent Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El M., kayınbiraderi Hassan El Melle’nin evine gitti. Burada çıkan tartışma sırasında Muhammed El M., El Melle’yi bıçakla boğazını keserek öldürdü.

KAN LEKESİ ELE VERDİ

Olaydan sonra motosikletine binip kaçan Muhammed El M.’nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Kilis girişinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan Muhammed El M., kıyafetindeki kan lekesi fark edilince gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan araştırmada cinayetten arandığı belirlenen Muhammed El M.’nin Suriye’ye gitmeye çalıştığı saptandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Hasan El Melle’nin cenazesi ise otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

‘YASAK AŞK’ İDDİASI

Olayın ardından öldürülen Hasan El Melle’nin eşi D.M. (22) de gözaltına alındı. Muhammed El M. ile D.M.’nin ilişki yaşadığı, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü. İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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