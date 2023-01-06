Alanyaspor'lu Oussama Targhalline Fransa'ya dönüyor

Alanyaspor forması giyen Oussama Targhalline, Le Havre'ye transfer olacağı iddia edildi.

Foot Mercato & BeIN Sport'un haberine göre Marsilya'dan Alanyaspor'a kiralık olarak transfer olan Oussama Targhalline, Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'ye transfer olma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Eylül ayından bu yana Süper Lig takımlarından Alanyaspor için sekiz maça çıkan ve iki asist kaydetti.