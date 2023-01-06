Spor Toto Süper Lig'de 18.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 18.hafta yarın başlıyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMARTESİ:

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, bu hafta evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.

PAZAR:

Fatih Karagümrük, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadele saat 13.30'da başlayacak. Faruk Malik maçı değerlendirecek.

Saat 19.00'da derbi zamanı. Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Merakla beklenen karşılaşmanın tüm kritiklerini Sedat Kaya ve Fatih Saboviç yapacak.

PAZARTESİ:

Haftayı oynanacak iki maç ile kapatacağız. Başakşehir, evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Mirza Şeker değerlendirecek.

Trabzonspor, haftanın kapanış maçında Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Maç saat 20.00'de başlayacak. Turgay Beşyıldız mücadeleyi değerlendirecek.