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Fransız enerji devinden Gazprom'a dava

Fransız kamu enerji hizmetleri şirketi Engie, gaz teslimat yükümlülüklerine uymaması nedeniyle Rus Gazprom'a dava için tahkim işlemi başlattı

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:04
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Fransız enerji devi Engie Gazprom'a dava açıyor

Fransız enerji devinden Gazprom'a dava
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Gazprom, Fransız tarafının Temmuz ayı teslimatlarının tamamını ödememesi üzerine Ağustos ayında doğalgaz teslimatlarını durdurduğunu söyledi.

Paris merkezli firma, sözleşmeden doğan cezaların ödenmesinin yanı sıra arzın durmasından kaynaklanan zararların tazmin edilmesini istediğini açıkladı.

Şirket raporunda, "Bu tahkim prosedürü, Gazprom Export LLC'nin 2022 Haziran ayı ortası itibariyle Engie'ye yaptığı önemli teslimat eksikliklerinden ve ardından Gazprom Export LLC'nin 2022 yazının sonunda taraflar arasındaki bir anlaşmazlık nedeniyle Engie'ye yaptığı teslimatları tek taraflı olarak azaltma kararından kaynaklanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Ağustos ayında Gazprom, Temmuz ayı gaz teslimatlarının tamamını ödemeyen Fransız firmasına gaz arzını kestiğini duyurdu.

Gazprom, Engie'ye 1 Eylül'den itibaren, tedarik edilen gazın ödemesini aldığı ana kadar gaz dağıtımını durduracağını bildirdi.

Rus yasalarına göre, önceki tedarik için tam ödeme yapılmadan daha fazla gaz teslimatı yapmak imkansız.

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