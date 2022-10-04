Borcunu ödemediği için süre verdiler. Rusya Avrupa'da bir ülkeye daha gazı kesiyor

Rus enerji şirketi, Moldova'ya bu ay günlük 5,7 milyon metreküp doğalgaz sevk edileceğini belirtirken, Moldova'ya yönelik sevkiyatlarının Ukrayna'nın tutumu nedeniyle düştüğü bilgisini de açıklamaya ekledi. Öte yandan Moldova'nın, 2022 boyunca sevk edilen gaza ilişkin ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak ihlal ettiği kaydedildi.

GAZPROM CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Gazprom tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Gazprom, 20 Ekim'e kadar ödeme yükümlülüğünün ihlali durumunda gaz tedarikini tamamen kesme ve sözleşmeyi feshetme hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarını saklı tutmaktadır. Gelecekte, Moldova tarafından sözleşme koşullarındaki değişiklikleri ima eden herhangi bir talep, yalnızca sözleşmeye uygun yapılacak ilaveler şeklinde resmileştirilecektir."

MOLDOVA'DA OHAL İLAN EDİLDİ

Moldova'da bu yılın ocak ayında yeterli doğalgaz temin edilememesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, ülkenin enerji şirketi Moldovagaz, artan enerji faturaları nedeniyle Gazprom ile zaman zaman çeşitli müzakereler yürütüyor. (AA)