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Fransızlardan skandal yayın. PKK’lı teröristlere ‘şirin görünmeye’ çalıştılar

Yıllardır PKK’lı teröristlere destek veren Fransa’dan skandal bir hamle daha geldi. Fransız yayın organı France 24’te yayınlanan bir programda Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu’daki illerinin sözde Kürdistan’ın bir parçası olduğu iddia edildi. Skandal yayın, “PKK’lı teröristlere şirin görünme çabası’ olarak algılandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:22
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Fransızlardan PKK’lı teröristlere ‘şirin görünme’ çabası

Fransızlardan skandal yayın. PKK’lı teröristlere ‘şirin görünmeye’ çalıştılar
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Yeniçağ Özel / Derleyen: Serkan Talan

Fransız yayın organı France 24 kanalında PKK’lı teröristlere destek çıkan bir yayın yapıldı. Orta Doğu hakkında yayınlanan kuşakta dün yayınlanan bölümde sözde Kürt sorununun Osmanlı döneminde başladığı ve 1. Dünya Savaşı sonrası Wilson prensipleri ile çıkan ‘kendi kaderinin tayin etme hakkının’ Kürtlere verilmediği iddia edildi. Haberde ayrıca Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün de Kürtleri baskı altında aldığı iddiası yer aldı.

GÜNEY DOĞU İLLERİNİ KÜRDİSTAN’IN PARÇASI YAPTILAR

France 24’teki skandal yayının ikinci bölümünde ise Türkiye’nin Güney Doğu illeri ile Irak, İran ve Suriye’nin kuzeyi ‘birleşik Kürdistan’ olarak gösterildi. Fransız kanalı ayrıca Türkiye’nin Kürtleri tanımadığını ve bölgeyi ‘Güney Doğu Anadolu’ olarak tanımladığını iddia etti. Türkiye’nin sınırlarını skandal bir şekilde değiştiren Fransız kanalı sadece Irak’ın kuzeyindeki özerk yönetimin siyasi olarak tanındığını söyledi.

 

 

PKK’LI TERÖRİSTLERİ ‘ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI’ OLARAK TANIMLADILAR

Fransız kanalındaki yayındaki bir skandal ayrıntı da PKK’lı teröristlerle ilgiliydi. PKK’lı teröristleri ‘özgürlük savaşçısı’ olarak niteleyen France 24, PKK’nın İran ve Suriye kollarını da aynı şekilde niteledi. France 24, PKK’lı teröristlerin yanı sıra peşmerge lideri Mesut Barzani’nin babası Molla Mustafa Barzani’yi “Kürtlerin özgürlüğü için savaşan isimler” arasına koymayı da ihmal etmedi.

YAYININ ZAMANLAMASI MANİDAR

France 24 kanalındaki skandal ‘Kürdistan’ yayınının zamanlaması dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Paris’teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Paris’teki PKK sempatizanlarının merkezi olan binaya yapılan saldırı sonrası terör sempatizanları Paris sokaklarını savaş alanına çevirmişti. Yayının zamanlaması “Fransızlar PKK’lı teröristlere şirin görünmeye çalışıyor” yorumlarına neden oldu.

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