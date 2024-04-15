Frengi ve cilt hastalıklarına iyi gelen ot

Doğal sağlık yöntemlerine olan rağbet, alternatif tıp alanında sürekli artış gösteriyor.

Bu yöntemler arasında, sağlık avantajları ile öne çıkan bitkisel seçenekler mevcut.

Özellikle frengi gibi korkutucu hastalıklar ve cilt problemleri için etkili olduğu bilinen smilax otu, bu bitkisel seçeneklerden biri olarak kabul ediliyor.

Peki, smilax otu tam olarak nedir?

Bu bitki, zambakgiller ailesine ait; dikenli, tırmanıcı gövdeli, yeşilimsi çiçeklere sahip, çok yıllık bir türdür.

Yaprakları kalp şeklinde ve çiçekleri şemsiye biçimindedir. Çeşitli türleri bulunmakta olup, Türkiye’de özellikle Nemçe saparnası (Smilax aspera) ve Anadolu saparnası (Smilax excelsa) yaygındır.

Bu bitki, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilebilir.

Köklerini yılın hemen her zamanında toplayıp, yıkayıp kurutmak mümkündür. Ancak, köklerin toplanması için en ideal zamanlar, çiçeklenme dönemi olan Mayıs ayı veya meyvelerinin olgunlaştığı Ekim ayıdır.

Smilax otunun faydaları şunlardır:

Terlemeyi sağlar.

Kanı arındırır.

Cilt hastalıklarına karşı etkilidir.

Frengi tedavisinde kullanılır.

Kullanımı ise şu şekildedir:

İki tatlı kaşığı ince kıyılmış smilax kökü bir demliğe konulur. Üzerine 300-500 ml kaynar su eklenir. 5-10 dakika kaynatıldıktan sonra, 5-10 dakika demlenmeye bırakılır ve süzülerek tüketilir.