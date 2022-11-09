Jennifer Aniston röportajda itiraf etti. Brad Pitt'le evliliğinin bitme nedeni ortaya çıktı

Friends dizisi yıldızı, Allure'ın Aralık sayısının kapağında, son derece dikkat çeken bir kapak fotoğrafına imza attı. Oyuncu, daha gençken birinin kendisine yumurtalarını dondurması şeklinde telkinde bulunmasını çok istediğini ve artık asla çocuk sahibi olmayacağı gerçeğini kabul ettiğini de sözlerine ekledi. Aniston, biri bana "Yumurtalarını dondur. Kendine bir iyilik yap" deseydi, her şeyi verirdim. Sadece o zaman düşünemiyorsun. Artık gemi denize açıldı' dedi.

BRAD PITT'LE OLAN EVLİLİĞİNDEN BAHSETTİ

1994'ten 2004'e kadar hit sitcom Friends'te oynamış olan Jennifer, kariyerine çok odaklandığını ve gelecekteki benliğinin bir gün yerleşip çocuk sahibi olmak isteyebileceği gerçeğini düşünemeyecek kadar meşgul olduğunu itiraf etti. Pitt'le beş yıllık evliliği sırasında hamile kalmadığı için sürekli haber yapıldığını da söyleyen ve sürekli göz önünde olduğunu belirten oyuncu,

'Ben sadece kariyerime önem verdim. Ve kocamın beni terk etme nedeni, ayrılmamızın ve evliliğimizi bitirmemizin sebebi ona çocuk vermememdi." Bu noktada saklayacak bir şeyim yok.' Allure'a konuşan aktris, çocuk sahibi olmayacağı gerçeğini kabul ettiğini ve çocuk olasılığı fikrinin artık onun üzerinde hiçbir baskı yaratmadığını da sözlerine ekledi.

Aniston, "30'lu, 40'lı yaşlarımın sonlarını söyleyebilirim, gerçekten zor zamanlar geçirdim ve bunu yaşamasaydım, asla olmam gereken kişi olamazdım" dedi. "İşte bu yüzden tüm bu şeyler için çok minnettarım. Aksi takdirde, kim olduklarından çok emin olmayan, çok korkak, gergin biri olarak sıkışıp kalırdım."

Aniston son olarak şunları söyledi: "Bugün kendimi çok iyi hissediyorum, 20'li, 30'lu yaşlarımda, hatta 40'lı yaşlarımda olduğundan daha iyi hissediyorum."