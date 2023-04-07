7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Brad Pitt'in bilinmeyenlerini komşusu anlattı. “Yaşlı komşusu ölene kadar yıllarca kira almadı”

Brad Pitt'in bilinmeyenlerini komşusu anlattı. “Yaşlı komşusu ölene kadar yıllarca kira almadı”

Ailesiyle yaşadığı evi geçen hafta 40 milyon dolara satan Brad Pitt'in yine benzer değerdeki bir başka evinde, komşusunun yıllarca bedelsiz olarak oturmasına izin verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 15:03
Takip Et

“Yaşlı komşusu ölene kadar yıllarca kira almadı” Brad Pitt'in bilinmeyenlerini komşusu anlattı

Brad Pitt'in bilinmeyenlerini komşusu anlattı. “Yaşlı komşusu ölene kadar yıllarca kira almadı”
+
Aa
-

Ünlü oyuncu Brad Pitt, son günlerde Los Angeles'taki evini 40 milyon dolara satmasıyla gündeme geldi. 

59 yaşındaki Oscar ödüllü ünlü aktör, bu evi 1994'te 1,7 milyon dolara, "Elvira, Mistress of the Dark" filminin yıldızı Cassandra Peterson'dan satın almıştı. Peterson daha sonra yandaki evi satın alarak Pitt'e komşu olmuştu.

Brad Pitt de ailesiyle oturduğu bu eve komşu olan çok daha fazla evi satın alarak gayrimenkul varlığını genişletmişti.

'AYNI BÖLGEDE 22 EVİ VARDI'

People dergisine konuşan Cassandra Peterson, "Sanırım aynı bölgede 22 evi vardı. Sürekli bir tane daha almaya gelirdi" dedi.
Peterson'ın verdiği röportajla, Pitt'in evlerinden biriyle ilgili yıllar önce verdiği ve sürdürdüğü bir karar da ilk kez ortaya çıktı.

'ÖLENE KADAR KİRA ALMADI'

Cassandra Peterson, ünlü aktörün, evini işgal eden 90'larında bir adama kira almadan oturma izni verdiğini anlattı.

Eşini kaybeden kimsesiz adamın yıllarca bedava olarak bu evde kaldığını söyleyen Peterson, Brad Pitt için, "O adama çok nazik davrandı. Karısı ölmüştü ve John tek başına yaşıyordu. Brad'in ondan ölene kadar kira almadığını biliyorum. Komik olan şu ki, John 105 yaşına kadar yaşadı" diye konuştu.

ÇOCUKLARINI BÜYÜTTÜĞÜ EVDİ

Öte yandan Pitt'in yıllar önce Peterson'dan aldığı ve geçen hafta sattığı ev, bir zamanlar Angelina Jolie ve çocukları ile yaşadığı malikaneydi. Evin içinde bir yüzme havuzu, tenis kortu, hatta bir de buz pateni pisti vardı.

Hollywood'un bir dönem en gözde çifti olan Jolie ve Pitt ikilisi, yollarını ayırana kadar çocuklarını bu evde büyüttü. 2016’da ayrıldıktan sonra ayrı evlerde yaşamaya başlayan çift, hâlâ çocukların velayeti için anlaşmaya çalışıyor.

 

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
3
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
6
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
7
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Rus bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık verdi
﻿Rus bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık verdi
﻿Rus bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık verdi
﻿Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü
﻿Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü
﻿Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü
﻿Rüyada beşik görmek ne demek? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada beşik görmek ne demek? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada beşik görmek ne demek? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.