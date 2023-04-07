Brad Pitt'in bilinmeyenlerini komşusu anlattı. “Yaşlı komşusu ölene kadar yıllarca kira almadı”

Ünlü oyuncu Brad Pitt, son günlerde Los Angeles'taki evini 40 milyon dolara satmasıyla gündeme geldi.

59 yaşındaki Oscar ödüllü ünlü aktör, bu evi 1994'te 1,7 milyon dolara, "Elvira, Mistress of the Dark" filminin yıldızı Cassandra Peterson'dan satın almıştı. Peterson daha sonra yandaki evi satın alarak Pitt'e komşu olmuştu.

Brad Pitt de ailesiyle oturduğu bu eve komşu olan çok daha fazla evi satın alarak gayrimenkul varlığını genişletmişti.

'AYNI BÖLGEDE 22 EVİ VARDI'

People dergisine konuşan Cassandra Peterson, "Sanırım aynı bölgede 22 evi vardı. Sürekli bir tane daha almaya gelirdi" dedi.

Peterson'ın verdiği röportajla, Pitt'in evlerinden biriyle ilgili yıllar önce verdiği ve sürdürdüğü bir karar da ilk kez ortaya çıktı.

'ÖLENE KADAR KİRA ALMADI'

Cassandra Peterson, ünlü aktörün, evini işgal eden 90'larında bir adama kira almadan oturma izni verdiğini anlattı.

Eşini kaybeden kimsesiz adamın yıllarca bedava olarak bu evde kaldığını söyleyen Peterson, Brad Pitt için, "O adama çok nazik davrandı. Karısı ölmüştü ve John tek başına yaşıyordu. Brad'in ondan ölene kadar kira almadığını biliyorum. Komik olan şu ki, John 105 yaşına kadar yaşadı" diye konuştu.

ÇOCUKLARINI BÜYÜTTÜĞÜ EVDİ

Öte yandan Pitt'in yıllar önce Peterson'dan aldığı ve geçen hafta sattığı ev, bir zamanlar Angelina Jolie ve çocukları ile yaşadığı malikaneydi. Evin içinde bir yüzme havuzu, tenis kortu, hatta bir de buz pateni pisti vardı.

Hollywood'un bir dönem en gözde çifti olan Jolie ve Pitt ikilisi, yollarını ayırana kadar çocuklarını bu evde büyüttü. 2016’da ayrıldıktan sonra ayrı evlerde yaşamaya başlayan çift, hâlâ çocukların velayeti için anlaşmaya çalışıyor.