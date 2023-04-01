Brad Pitt 39 milyon dolarlık malikanesini satmayı başardı

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklarıyla paylaştığı Los Angeles'taki evini geçtiğimiz aylarda satışa çıkarmıştı. 30 yıldır sahibi olduğu ev için bir alıcı bulmayı başaran Pitt, TMZ'nin haberine göre malikanesini 39 milyon dolara sattı.

Malikaneyi 1994 yılında Cassandra Peterson’dan 1,7 milyon dolara satın alan 59 yaşındaki oyuncu, bu satın almadan sonra, evin bitişiğindeki birkaç araziyi de satın almaya devam etti ve bir yüzme havuzu, tenis kortu, hatta bir de buz pateni pisti yaptırdı.

ÇOCUKLARINI BURADA BÜYÜTTÜLER

Hollywood'un bir dönem en gözde çifti olan Jolie ve Pitt ikilisi, yollarını ayırana kadar çocuklarını bu evde büyüttü. 2016’da ayrıldıktan sonra ayrı evlerde yaşamaya başlayan çift, hâlâ çocukların velayeti için anlaşmaya çalışıyor.

