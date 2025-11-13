Gönül dünyası herkese açık olan Malatya, on bir ilimizle birlikte 6 Şubat 2023 günü yaşanan o kabusta çok şeyini kaybetmişti…

İnsanını kaybetmişti…

Anılarını kaybetmişti…

Hayallerini kaybetmişti.

Gidenleri gönderirlerken ve sonrasında da onların acıları ve anılarını yaşayarak, yaşamlarını sürdürmek zorunda olduklarını çok iyi biliyorlardı.

*

Ne zaman Malatya’ya gitsem ilk gideceğim yer çarşı içi olurdu.

Çünkü oranın kendine has, insanı kendine çeken bir yanı vardı.

Anıların yaşandığı…

Samimiyetin buram buram hissedildiği o eski çarşının tamamen yok olduğunu, anılarıyla birlikte toprağa gömüldüğünü söylediler.

Hatta uçakta gelirken yan yana oturduğumuz Malatyalı İngilizce öğretmeni Pınar Hoca, “Malatya’nın anılarını deprem sildi” diyerek, içinde yaşadığı hüznünü, Malatya’nın o dar ama samimiyet kokan çarşısının sokaklarında göğe yükseldiğini söyler gibiydi.

*

Çarşıya gidemedim, ancak Malatya’da POLİSEVİ’nin 7. katından gördüğüm manzara, gerçekten de TOKİ orada özellikle de şehir dışında boz tepelerde o kadar çok yerleşim alanları inşa etmiş ki önce insanların barınma sorunlarına çözüm aranmış.

*

Ben 4-6 Kasım 2025 tarihleri arasında POLİSEVİ’nde konakladım.

POLİSEVİ, Malatya – Elâzığ yolu üzerinde yaklaşık 25. km.’de bir tepeye konuşlandırılmış çok hoş…

Odaları ferah…

5 yıldızlı otelleri andıracak güzellikte bir konaklama yeri.

POLİSEVİ’NİN etrafında ve karşısında yüksekçe bir boz tepelerin yamaçlarına konuşlandırılmış binalar, o kadar çok ki umarım, Malatya’nın güzel insanları da en kısa zamanda o evlerine taşınırlar.