Hasan Arat projelerini açıklayacağı saate TRT öbür aday Serdal Adalı'yı çıkararak karşılık verdi

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi adaylardan Hasan Arat, bu akşam projelerini tanıtacak.

Saat 20.00'de başlayacak 'Beşiktaşlıların Yolu Lansmanı'nda Hasan Arat Beşiktaş için projelerini ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşacak.

Tam da Hasan Arat'ın lansmanın yapılacağı saatlerde TRT Spor diğer aday Serdal Adalı ile özel bir program yapacağını açıkladı.

Bu gelişme üzerine sosyal medyadan kullanıcılar TRT'ye tepki gösterdi.

Hasan Arat'a karşı amborga konulduğunu ifade eden Beşiktaş taraftarları TRT Spor'un paylaşımının altına yorum yağdırdı.

İŞTE HASAN ARAT'IN PAYLAŞIMI

BEŞİKTAŞLILARIN YOLU LANSMANI

Volkswagen Arena

17 Kasım 2023 Cuma

Kapı açılış: 19.00

Lansman: 20.00

Ayazağa Caddesi No:4A Maslak

Hasan Arat'ın lansman, 17 Kasım Cuma günü Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.

Değerli Beşiktaşlılar, Projelerimizi paylaşacağımız Beşiktaşlıların Yolu Lansmanı’nı, 17 Kasım Cuma 20.00’de Volkswagen Arena’da gerçekleştireceğiz. Tüm Beşiktaşlıları bu özel etkinliğimizde Beşiktaşlıların Yolu’na bekliyorum.

Saygılarımla.

Hasan Arat

"Bana sansür uyguluyorlar"

Hasan Arat daha önce de "Bana sansür uyguluyorlar diyerek tepkisini dile getirmişti.

İşte Hasan Arat'ın o sözleri:

Beşiktaş'ta çok iyi bir denetleme kurulu var. 'Beşiktaş'ın Tüpraş gelirleri kırdırıldı.' dedik. Aksine bir cevap çıkmadı. Plazalarda Beşiktaş'ı dizayn edenler, mangal partilerinde dolaşan gazetecilerle Beşiktaş'ın kongresini dizayn etmeye kalkıyor.

Sakın yapmasınlar. Beşiktaşlı artık her şeye uyandı. Bu gazeteciler 2000'li yılların gazetecisi değil çünkü sosyal medya var. Bana sansür uyguluyorlar. İstediğiniz kadar sansür uygulayın.

Hasan Arat konuşmaya devam edecek. Türkiye'de sansür uygulanan insanlar daha başarılı olmuştur. Dedikodularla değil gerçeklerle bu camiayı yürütebilirsiniz. 'Bu yol, Beşiktaşlıların yolu' diyoruz. Başkalarının sizin oyunuz üzerinden pazarlık yapmasına fırsat vermeyin. Dernekler bundan çok rahatsız.