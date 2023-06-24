Fuat Güner sanatçı arkadaşı Özkan Uğur'un son durumunu hakkında açıklama yaptı. Sevenlerinden destek mesajı yağıyor

Ünlü sanatçı Özkan Uğur, özel bir hastanenin yoğun bakımında 3 aydır tedavi görüyor. Kemoterapi nedeniyle yorgun düşen Uğur, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edildi. Meslektaşları ve gösteri dünyası üzüntüsünü dile getirirken, MFÖ grubunun diğer üyesi Fuat Güner umut verici açıklamalarda bulundu.

Fuat Güner sanatçı arkadaşı Özkan Uğur'un son durumunu hakkında açıklama yaptı. Sevenlerinden destek mesajı yağıyor

3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'un 3 aydır özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gördüğü öğrenildi. Kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edildi. Özkan Uğur'un haberi meslektaşları ve gösteri dünyasını üzdü.

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"NE OLUR ÜZME BİZİ"

Cennet Mahallesi'nde Özkan Uğur'un partnerini canlandıran Melek Baykal, rol arkadaşı için duygusal bir mesaj yayınladı. Baykal, "Güzel dost güzel adam. Seni çok seviyoruz ve inanıyoruz ki sen bunu da yenecek ve aslan gibi kalkacaksın ayağa. Tüm dualar sana Özkan'ım. Ne olur üzme bizi" yazdı.

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"NE OLUR GİTME"

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Özkan Uğur'la olan fotoğrafını paylaşıp "Ne olur gitme" notunu düştü.

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"ALLAH'IM SENİ BİZE BAĞIŞLASIN"

Ünlü şarkıcı Alişan ise Cennet Mahallesi dizisinden bir kesit paylaşıp "Dualarımız seninle Özkan Abi. İnşallah sağlığına kavuşursun, Allah'ım seni ailene ve biz sevenlerine bağışlasın. Seni çok seviyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.

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"4-5 GÜN İÇERİSİNDE GÜZEL HABERLER ALACAĞIZ"

Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan MFÖ grubunun diğer üyesi Fuat Güner, "Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız" diyerek umut verici açıklamalarda bulundu.

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