Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ölüm iddialarına isyan etti

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Uğur'un öldüğü yönünde iddialar eşi Aysun Aslan'ı sinirlendirdi. Çıkan haberlere ateş püsküren Aslan, "Milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ŞEREFSİZLER, SİZİ BULACAĞIM"

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Özkan Uğur'la ilgili ölüm iddiasına cevap vererek yasal yollara başvuracağını söyleyen eş Aysun Aslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece 'tık' almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz" dedi.

YEĞENİ DE ASILSIZ HABERLERE CEVAP VERDİ

Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur da sosyal medyadaki asılsız haberlere yönelik "Sosyal medyada amcamla ilgili yayımlanan haber asılsızdır. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.