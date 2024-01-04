Fuhuş ağı ifşa oldu. Ünlü isimler listede

Jeffrey Epstein, ABD’de genç kadınları fuhşa zorladığı, taciz, tecavüz ve insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve 2019’da New York’ta tutulduğu cezaevinde intihar etmiştir.

Epstein’in davasında, ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton ve İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Prens Andrew ile bağlantılı olduğu belirtilen isimler arasında yer almaktadır.

Dava dosyasında ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra

Naomi Campbell,

Cate Blanchett,

Leonardo DiCaprio,

Bruce Willis,

Cameron Diaz,

Kevin Spacey ve

Michael Jackson’ın da isimleri geçmekte.

Epstein, sevgilisi olan İngiliz sosyetesinin tanınmış isimlerinden Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlandı.

Maxwell, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“17 YAŞINDA PRENSE SUNULDUM”

Davacılardan Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Epstein tarafından Prens Andrew’a seks için sunulduğunu öne sürdü. Dava nedeniyle kraliyet unvanları elinden alınan Prens Andrew ise Giuffre ile hiç tanışmadığını belirterek iddialarını reddetti.

Bill Clinton ise Epstein ile arkadaşlığını soruşturma başlamadan kestiğini ve Epstein’ın işlediği suçlara dair hiçbir bilgisinin olmadığını savundu.

CLİNTON GENÇ SEVER

Epstein’in hayırsever bir iş insanı olarak görüldüğü dönemde Bill Clinton’ın milyarderin uçağıyla çok sayıda yardım gezisi için Afrika’ya gittiği biliniyor.

Mahkeme belgelerine göre bir kurban, Epstein’ın kendisine Clinton’ın “genç kızları sevdiğini” söylediğini anlatmıştı.

Clinton başkanlık yaptığı dönemde 22 yaşındaki Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile ilişki yaşamıştı.



Prens Andrew ve Virginia Giuffre