TFF Başkanı Büyükekşi'ye altyapı önerisi

Türkiye Futbol Adamları Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi Riva'da makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

TFAD Başkanı Av. Levent Erdoğan, yönetim kurulu olarak "Yabancı sayısında kısıtlama getirilmesi. Maçlardan önce genç takımlar maçlarının oynanması, Alt yapıya önem verilmesi." konusunda fikirlerini iletirken. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise amaçlarının Türk futbolunun kalkındırıp değer kazandırmak olduğunu ileri sürerek "Şu anda özellikle kulüplerimize ek gelir kazandırmak için Niğde'de elektrik enerjisi üretimi için çalışmalarımız yoğunlaştı.

Ayrıca tüm kulüplerimizin yayın hakları gelirlerini arttırmak. Türk futbolunda hem kulüplerimizin hemde milli takımımızın alt yapısını oluşturmak için Akademiler kurma konusunda yoğun çalışmalar içerisindeyiz" dedi.