Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ayak baş parmağı kırıldı

TGRT Haber TV’de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ayağının kırıldığı açıklandı. Koç, futbol oynarken ayak baş parmağında kırık oluştu.

Kırık sonrası Koç, özel bir atel kullanmaya başladı. Ercanlar canlı yayında yaptığı açıklamada, “Ali Koç’un bugün ayağı kırılmış geçmiş olsun dileyelim” ifadelerini kullandı.