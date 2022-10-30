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Ali Koç'tan mutluluk gözyaşları

Vakıfbank'ı devirip 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'te Ali Koç duygusal anlar yaşadı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 10:21
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç voleybolda Fenerbahçe Opet'in kazandığı kupa sonrası gözyaşlarına hakim olamadı

Ali Koç'tan mutluluk gözyaşları
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Geçen sezonun lig şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley ikincisi Fenerbahçe Opet, 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası için kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe Opet, mücadeleyi 3-0 set vermeden kazandı ve kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'ta mücadeleyi tribünden takip etti. 

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kupa zaferi sonrasında gözyaşlarını tutamadı. O anlar videoya kaydedildi.

 

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