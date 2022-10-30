Ali Koç'tan mutluluk gözyaşları

Geçen sezonun lig şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley ikincisi Fenerbahçe Opet, 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası için kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe Opet, mücadeleyi 3-0 set vermeden kazandı ve kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'ta mücadeleyi tribünden takip etti.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kupa zaferi sonrasında gözyaşlarını tutamadı. O anlar videoya kaydedildi.
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