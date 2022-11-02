Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dursun Özbek'e olay gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sergi Salonu’nda düzenlenen, “Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’’ açılış törenine katıldı. Burada konuşmalar yapan Erdoğan, sonrasında kendisine eşlik eden spor kulübü başkanlarıyla müzeyi gezdi.

Gezinti sırasında Ali Koç ve Dursun Özbek'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ezeli rekabete ve karşılıklı saygıya da dikkat çekti.

"Daha adil bir dünyayı, Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki beraberlikte iki iki kurmuşlar" diyen Erdoğan'ın hemen ardından Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un "Bunu yöneticiler ders alsın" şeklindeki çıkışı Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek'e bir gönderme olarak yorumlandı.