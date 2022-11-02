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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dursun Özbek'e olay gönderme

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, katıldığı 'Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik ve beraberlik sözleri etmesinin ardından Galatasaray Spor Kulübü başkanı Dursun Özbek'e olay bir göndermede bulundu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 22:25
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Şut ve Gol Türk Futbol Tarihi Sergisi Ali Koç ve Dursun Özbeki bir araya getirdi. Ali Koç Cumhurbaşkanı Erdoğanın yanında Dursun Özbeke göndermede bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dursun Özbek'e olay gönderme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sergi Salonu’nda düzenlenen, “Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’’ açılış törenine katıldı. Burada konuşmalar yapan Erdoğan, sonrasında kendisine eşlik eden spor kulübü başkanlarıyla müzeyi gezdi. 

Gezinti sırasında Ali Koç ve Dursun Özbek'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ezeli rekabete ve karşılıklı saygıya da dikkat çekti. 

"Daha adil bir dünyayı, Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki beraberlikte iki iki kurmuşlar" diyen Erdoğan'ın hemen ardından Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un "Bunu yöneticiler ders alsın" şeklindeki çıkışı Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek'e bir gönderme olarak yorumlandı.

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