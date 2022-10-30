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Ali Koç’tan ‘29 Ekim’ mesajı: Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün düzenlediği ‘29 Ekim Fener Alayı’ndan sonra yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 01:38
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Ali Koç’tan ‘29 Ekim’ mesajı: Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti

Ali Koç’tan ‘29 Ekim’ mesajı: Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün düzenlediği ‘29 Ekim Fener Alayı’ sonrasında konuştu.

Koç, "Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti." ifadesini kullandı. Ali Koç'un sözlerine karşılık taraftarlardan, "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları duyuldu.

Koç, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün, tüm özel günlerin arasındaki en özel gün. Bağımsızlığın, özgürlüğün, bilimin ve çağdaşlığın 99. yılı. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun.

Bu güzel vatanı ve bağımsızlığı veren, cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu topraklara vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi özlemle anıyoruz. Ülkemizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi, Cumhuriyetimizin 100. yılında da en önde olacağız.

Bir söz vermek istiyoruz. Fenerbahçe, tüm bireyleri ile ilelebet Atamızın izinden gitmeye ve cumhuriyetimizin bekçileri olmaya devam edeceğiz. Artık fabrika ayarlarımıza dönmenin zamanı gelmiştir. Kadın voleybol takımımız, Cumhuriyet Bayramı'nda şampiyonluk fitilini ateşlemiştir. Bu kupa, gelecek kupaların habercisidir.

Burada olan kalabalık gösteriyor ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, şampiyonluklar en çok bizlere yakışacaktır. Asıl büyük sorumluluk taraftarlarımızındır. Her maç, her zorlukta, her tökezlemede, formamızı taşıyan sporcularımızın yanında olun.

Dışardan bizleri karıştırmak isteyenlere karşı sporcularımızı koruyun. En büyük rakibimiz, kendi camiamız olmayalım. Kafayı bir kaldırdık, bizimle uğraşanlar, olmayan şeylerle saldıranlar, gazeteci kimliğiyle bir takımın medya çalışanları gibi hedef alanları unutmayın.

Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti."

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