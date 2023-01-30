Fenerbahçe futbol şansıyla 5 attı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

Futbol şansı yanındaydı...

Kasımpaşa Samet Akaydın ve Ferdi Kadıoğlu'nun ağır kalmalarından faydalanan

Ahmet Engin'in sol taraftan ortasına

Mamadou Fall'un vuruşuyla bir anda 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor;

Kadıköy'ü sessizliğe gömüyordu..

Ancak Fenerbahçe maçı bırakmadı..

Haris Hajradinovic'ten topu kapan Michy Batshuayi'nin pasında

Enner Valencia Daniel Graovac tarafından yaka paşa indirilince

Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi;

Kaleci Erdem Canpolat'ın çizgi ihlali yapması yüzünden

İlk penaltı vuruşunu direğe nişanlayan Enner Valencia

Hakem Volkan Bayarslan tekrarlatınca ikinci vuruşta skoru 1-1'e getirdi

Kadıköy ayağa kalktı..

İlk yarının sonlarında genç Arda Güler'in sağ tarafa uzattığı topta

Ferdi Kadıoğlu "Al da at" dercesine servisi yaptı;

Meşin yuvarlağı sağ ayağıyla adeta içeri kepçeleyen Enner Valencia;

Kendisinin ve Fenerbahçe'nin 2'nci golünü atıyordu...

Soyunma odasına 2-1 üstün giden Fenerbahçe;

Adeta sahada 12 kişiydi...

İlk yarıda penaltıya sebebiyet veren Kasımpaşa'nın Hırvat asıllı Boşnak stoperi Daniel Graovac;

Fenerbahçe'nin 12'nci adamıydı sanki...

Altay Bayındır'ın uzun topunda Daniel Graovac;

Kafayla Arda Güler'in topu önüne indirdi;

Arda Güler'in vuruşu önde yakalanan kaleci Erdem Canpolat'ı geçip direkten döndü

Dönen topu Enner Valencia tamamladı

Fenerbahçe bir anda 3-1'i yakaladı...

Fenerbahçe'ye Daniel Graovac dışında

Kale direkleri de yardım ediyordu;

Arda Güler'in pasında Michy Batshuayi'nin vuruşu direkten dönerken

Dönen topu bir kez daha filelere gönderen Enner Valencia

Skoru 4-1'e getiriyor

Kendisinin ve Fenerbahçe'nin 4'üncü golünü atıyordu...

Maçın son anlarında Diego Rossi'nin sağ taraftan içeri çevirdiği topta

Emre Mor sektiriyor;

Sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Michy Batshuayi

Skoru 5-1 olarak tayin ediyordu..

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si;

Şu ana kadar kaydettiği 51 golün 11'ini

Kasımpaşa filelerine gönderyordu..

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor maçında

Hırvat Tomislav Glumac'ın hatalarıyla kazanan sarı-lacivertliler

Bu kez de Boşnak-Hırvat pasaportlu Daniel Graovac'ın fahiş hatalarıyla

3 puana uzandılar..

Teknik Direktör Jorge Jesus'un manevi evladı Willian Arao'yu çağırarak

"Penaltı vuruşunu Enner Valencia kullanacak" deyip

Michy Batshuayi'ye karşı şov yapıp oyuncusunu ezmesi hoş değildi...

Adeta bir ego tatminiydi..

Koskoca Fenerbahçe'nin penaltıcısı belli değilse

Veya futbolculara söylenmiyorsa bu skandaldır..

Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat; Enner Valencia'yı bozarak

2 penaltı vuruşunda da çizgi ihlali yaptı

Hakem Volkan Bayarslan 2'nci kez tekrarlatmadı;

Fenerbahçe camiasını zan altında bıraktı...

5'inci gol öncesi İsmail Yüksek'in

Ali Demirel'e hamlesine faul çalabilirdi...

Bakalım kaç puan alacak?

Genç Arda Güler bugün iyi oynamasına rağmen

Performansının henüz yüzde 30'unu sahaya koyuyor

Biraz daha fazla çalışmalı...

Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşen Mguel Crespo forma giyemeyecek....

Bakalım Adana'da neler yaşanacak?

Perşembe gecesi görüşmek dileğiyle...