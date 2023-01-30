Fenerbahçe futbol şansıyla 5 attı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

Futbol şansı yanındaydı...
Kasımpaşa Samet Akaydın ve Ferdi Kadıoğlu'nun ağır kalmalarından faydalanan
Ahmet Engin'in sol taraftan ortasına
Mamadou Fall'un vuruşuyla bir anda 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor;
Kadıköy'ü sessizliğe gömüyordu..
Ancak Fenerbahçe maçı bırakmadı..
Haris Hajradinovic'ten topu kapan Michy Batshuayi'nin pasında
Enner Valencia Daniel Graovac tarafından yaka paşa indirilince
Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi;
Kaleci Erdem Canpolat'ın çizgi ihlali yapması yüzünden
İlk penaltı vuruşunu direğe nişanlayan Enner Valencia
Hakem Volkan Bayarslan tekrarlatınca ikinci vuruşta skoru 1-1'e getirdi
Kadıköy ayağa kalktı..
İlk yarının sonlarında genç Arda Güler'in sağ tarafa uzattığı topta
Ferdi Kadıoğlu "Al da at" dercesine servisi yaptı;
Meşin yuvarlağı sağ ayağıyla adeta içeri kepçeleyen Enner Valencia;
Kendisinin ve Fenerbahçe'nin 2'nci golünü atıyordu...
Soyunma odasına 2-1 üstün giden Fenerbahçe;
Adeta sahada 12 kişiydi...
İlk yarıda penaltıya sebebiyet veren Kasımpaşa'nın Hırvat asıllı Boşnak stoperi Daniel Graovac;
Fenerbahçe'nin 12'nci adamıydı sanki...
Altay Bayındır'ın uzun topunda Daniel Graovac;
Kafayla Arda Güler'in topu önüne indirdi;
Arda Güler'in vuruşu önde yakalanan kaleci Erdem Canpolat'ı geçip direkten döndü
Dönen topu Enner Valencia tamamladı
Fenerbahçe bir anda 3-1'i yakaladı...
Fenerbahçe'ye Daniel Graovac dışında
Kale direkleri de yardım ediyordu;
Arda Güler'in pasında Michy Batshuayi'nin vuruşu direkten dönerken
Dönen topu bir kez daha filelere gönderen Enner Valencia
Skoru 4-1'e getiriyor
Kendisinin ve Fenerbahçe'nin 4'üncü golünü atıyordu...
Maçın son anlarında Diego Rossi'nin sağ taraftan içeri çevirdiği topta
Emre Mor sektiriyor;
Sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Michy Batshuayi
Skoru 5-1 olarak tayin ediyordu..
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si;
Şu ana kadar kaydettiği 51 golün 11'ini
Kasımpaşa filelerine gönderyordu..
Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor maçında
Hırvat Tomislav Glumac'ın hatalarıyla kazanan sarı-lacivertliler
Bu kez de Boşnak-Hırvat pasaportlu Daniel Graovac'ın fahiş hatalarıyla
3 puana uzandılar..
Teknik Direktör Jorge Jesus'un manevi evladı Willian Arao'yu çağırarak
"Penaltı vuruşunu Enner Valencia kullanacak" deyip
Michy Batshuayi'ye karşı şov yapıp oyuncusunu ezmesi hoş değildi...
Adeta bir ego tatminiydi..
Koskoca Fenerbahçe'nin penaltıcısı belli değilse
Veya futbolculara söylenmiyorsa bu skandaldır..
Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat; Enner Valencia'yı bozarak
2 penaltı vuruşunda da çizgi ihlali yaptı
Hakem Volkan Bayarslan 2'nci kez tekrarlatmadı;
Fenerbahçe camiasını zan altında bıraktı...
5'inci gol öncesi İsmail Yüksek'in
Ali Demirel'e hamlesine faul çalabilirdi...
Bakalım kaç puan alacak?
Genç Arda Güler bugün iyi oynamasına rağmen
Performansının henüz yüzde 30'unu sahaya koyuyor
Biraz daha fazla çalışmalı...
Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşen Mguel Crespo forma giyemeyecek....
Bakalım Adana'da neler yaşanacak?
Perşembe gecesi görüşmek dileğiyle...
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