Jesus'a Crespo tokadı. Tansu Sarı yazdı

Herkes Fenerbahçeli Arda Güler'i;
Abarttıkça abartıyor..
Ben de çocuğu izliyorum;
Eksiklikleri daha çok gözüme batıyor...
Ankaragücü karşısında ilk yarıda
2 pozisyona girdi;
2 vuruşta da
Kaleci Gökhan Akkan'ın üzerine
Etkisiz vurdu..
Arda Güler'in şut ve vuruş kalitesini
Mutlaka arttırması;
Ekstra şut antrenmanı yapması gerekiyor...
Zira aşırı çalım yapana değil;
Gol atana 3 puan veriyorlar...
Arda Güler topu kaleci Gökhan Akkan'la birlikte kaleye sokacak ki;
Adından daha çok bahsettirsin...
Şutları öldürücü olmalı;
Can alıcı olmalı..
Gazetelerin gazlaması;
Yorumcuların gazlaması;
Fenerbahçe Kulübü'nün gazlaması;
Hele ki maçları anlatan spikerlerin gazlaması
Bu çocuğa zarar veriyor..
Arda Güler de kendisini bir şey zannediyor...
Fenerbahçe ilk yarıda Arda Güler'in kaleci Gökhan Akkan'a topu nişanlamaları dışında
Samet Akaydın ve Attila Szalai ile pozisyonlara girdi;
Üst kale direkleri ve gol çizgisinde Ankaragücü'nün sağ beki Steylios Kitsiou
Gole izin vermedi..
Ankaragücü de Emre Kılınç'ın bir cılız vuruşu;
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'da kaldı;
Ghayas Zahid'in bir vuruşu da
Samet Akaydın tarafından karşılandı...
İlk yarı 0-0 sona ererken;
Fenerbahçe'de Serdar Dursun oyundan çıktı;
Bir diğer golcü Joao Pedro oyuna girdi
Ankaragücü'nde Ghayas Zahid kenara alınırken;
Boşnak yıldız Andrej Djokanovic oyuna girdi..
Fenerbahçe 49'da Diego Rossi ile kaçırdı;
Sol çaprazdan sol ayağıyla yaptığı cılız vuruşu
Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan karşıladı...
54'de Ankaragücülü Lamine Diack'ın kale ağzından vuruşunu
Ligde ilk kez forma giyen Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat kurtardı
Fenerbahçe'deyse Enner Valencia ve Diego Rossi'nin etkisiz vuruşlarını
Kaleci Gökhan Akkan karşıladı...
Fenerbahçe'de Diego Rossi ve İsmail Yüksek'in yerine
60'da Emre Mor ve Willian Arao girerken;
İsmail Yüksek ile ilgili bir şey söylememiz gerekirse
Hakeme aşırı itiraz ediyor
Ve pas isabet oranları aşırı düşük;
Buna bir çözüm bulmalı
Daha çok çalışmalı...
75'de Fenerbahçe'de
Arda Güler ve Miha Zajc kenara gelirken;
Oyuna giren İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo
Acaba bir fark yaratabilecekler miydi?
78'de İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta
Enner Valencia'nın kafa vuruşunu Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan kurtardı..
Fenerbahçe gol için bastırırken;
İrfan Can Kahveci'nin rakip ceza sahası önünde yerde kaldığı pozisyonda
Ankaragücü'nde sahanın yıldızı Lamine Diack topu yaklaşık 80 metre götürdü;
Pasında Ali Sowe ceza sahası içinde vuruşunu yaptı;
Kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu
Gambiyalı yıldız Ali Sowe yeniden tamamladı
Ankaragücü Kadıköy'de 1-0 öne geçiyordu...
Golün şokunu atlatmaya çalışan Fenerbahçe
Bright Osayi-Samuel ile kaleyi düşündü;
Kaleci Gökhan Akkan kurtardı..
86'da Ankaragücü savunmasının yumuşak karnı Matej Hanousek
İrfan Can Kahveci'yi ceza sahası içinde indirince
Hakem Atilla Karaoğlan PENALTI dedi;
Kaleci Gökhan Akkan'ı ters köşeye gönderen Enner Valencia
Fenerbahçe adına skoru 1-1 yaptı..
Ezgjan Alioski ve Emre Mor ile
Fenerbahçe galibiyet golünü aradı;
Sonuç alamadı...
90+5'de gelişen Fenerbahçe atağında
Oyuna giren 2 futbolcudan
İrfan Can Kahveci sol taraftan pasını bıraktı;
Miguel Crespo ceza sahası içi sol çaprazından vurdu
Savunmadan dönen topa
Yeniden vuran Miguel Crespo'nun ince vuruşu
Tıngır mıngır Ankaragücü filelerine giderken
ÜLKER Stadı'ndaki taraftarları adeta sevinçten deliye döndürüyordu..
Fenerbahçe 2-1'lik üstünlüğü yakalamıştı Kadıköy'de...
Miguel Crespo'nun golü
Hem Ankaragücü'ne;
Hem de kendisini haftalardır kulübede oturtan Teknik Direktör Jorge Jesus'a
Atılmış bir tokattı..
Umarım Portekizli Jorge Jesus
Bu tokadın mesajını almıştır...
Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel
Başakşehir karşısında forma giyemeyecek..
Fenerbahçe'nin yediği golde de
Kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen topta
Attila Szalai'nin hamle yapamaması da utanç vesikasıdır..
Neyse; takım kazandığı için bu kadar yazalım..
Ankaragücülü Matej Hanousek'in aptalca müdahalesi
Ve şansın bol olduğu bir galibiyet aldılar..
Miguel Crespo'yla şampiyonluk yarışına devam dediler..
Bakalım Başakşehir maçında neler yaşanacak?
Çarşamba günü görüşmek üzere...
(Tansu Sarı)