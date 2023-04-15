Jesus'a Crespo tokadı. Tansu Sarı yazdı

Herkes Fenerbahçeli Arda Güler'i;

Abarttıkça abartıyor..

Ben de çocuğu izliyorum;

Eksiklikleri daha çok gözüme batıyor...

Ankaragücü karşısında ilk yarıda

2 pozisyona girdi;

2 vuruşta da

Kaleci Gökhan Akkan'ın üzerine

Etkisiz vurdu..

Arda Güler'in şut ve vuruş kalitesini

Mutlaka arttırması;

Ekstra şut antrenmanı yapması gerekiyor...

Zira aşırı çalım yapana değil;

Gol atana 3 puan veriyorlar...

Arda Güler topu kaleci Gökhan Akkan'la birlikte kaleye sokacak ki;

Adından daha çok bahsettirsin...

Şutları öldürücü olmalı;

Can alıcı olmalı..

Gazetelerin gazlaması;

Yorumcuların gazlaması;

Fenerbahçe Kulübü'nün gazlaması;

Hele ki maçları anlatan spikerlerin gazlaması

Bu çocuğa zarar veriyor..

Arda Güler de kendisini bir şey zannediyor...

Fenerbahçe ilk yarıda Arda Güler'in kaleci Gökhan Akkan'a topu nişanlamaları dışında

Samet Akaydın ve Attila Szalai ile pozisyonlara girdi;

Üst kale direkleri ve gol çizgisinde Ankaragücü'nün sağ beki Steylios Kitsiou

Gole izin vermedi..

Ankaragücü de Emre Kılınç'ın bir cılız vuruşu;

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'da kaldı;

Ghayas Zahid'in bir vuruşu da

Samet Akaydın tarafından karşılandı...

İlk yarı 0-0 sona ererken;

Fenerbahçe'de Serdar Dursun oyundan çıktı;

Bir diğer golcü Joao Pedro oyuna girdi

Ankaragücü'nde Ghayas Zahid kenara alınırken;

Boşnak yıldız Andrej Djokanovic oyuna girdi..

Fenerbahçe 49'da Diego Rossi ile kaçırdı;

Sol çaprazdan sol ayağıyla yaptığı cılız vuruşu

Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan karşıladı...

54'de Ankaragücülü Lamine Diack'ın kale ağzından vuruşunu

Ligde ilk kez forma giyen Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat kurtardı

Fenerbahçe'deyse Enner Valencia ve Diego Rossi'nin etkisiz vuruşlarını

Kaleci Gökhan Akkan karşıladı...

Fenerbahçe'de Diego Rossi ve İsmail Yüksek'in yerine

60'da Emre Mor ve Willian Arao girerken;

İsmail Yüksek ile ilgili bir şey söylememiz gerekirse

Hakeme aşırı itiraz ediyor

Ve pas isabet oranları aşırı düşük;

Buna bir çözüm bulmalı

Daha çok çalışmalı...

75'de Fenerbahçe'de

Arda Güler ve Miha Zajc kenara gelirken;

Oyuna giren İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo

Acaba bir fark yaratabilecekler miydi?

78'de İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta

Enner Valencia'nın kafa vuruşunu Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan kurtardı..

Fenerbahçe gol için bastırırken;

İrfan Can Kahveci'nin rakip ceza sahası önünde yerde kaldığı pozisyonda

Ankaragücü'nde sahanın yıldızı Lamine Diack topu yaklaşık 80 metre götürdü;

Pasında Ali Sowe ceza sahası içinde vuruşunu yaptı;

Kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu

Gambiyalı yıldız Ali Sowe yeniden tamamladı

Ankaragücü Kadıköy'de 1-0 öne geçiyordu...

Golün şokunu atlatmaya çalışan Fenerbahçe

Bright Osayi-Samuel ile kaleyi düşündü;

Kaleci Gökhan Akkan kurtardı..

86'da Ankaragücü savunmasının yumuşak karnı Matej Hanousek

İrfan Can Kahveci'yi ceza sahası içinde indirince

Hakem Atilla Karaoğlan PENALTI dedi;

Kaleci Gökhan Akkan'ı ters köşeye gönderen Enner Valencia

Fenerbahçe adına skoru 1-1 yaptı..

Ezgjan Alioski ve Emre Mor ile

Fenerbahçe galibiyet golünü aradı;

Sonuç alamadı...

90+5'de gelişen Fenerbahçe atağında

Oyuna giren 2 futbolcudan

İrfan Can Kahveci sol taraftan pasını bıraktı;

Miguel Crespo ceza sahası içi sol çaprazından vurdu

Savunmadan dönen topa

Yeniden vuran Miguel Crespo'nun ince vuruşu

Tıngır mıngır Ankaragücü filelerine giderken

ÜLKER Stadı'ndaki taraftarları adeta sevinçten deliye döndürüyordu..

Fenerbahçe 2-1'lik üstünlüğü yakalamıştı Kadıköy'de...

Miguel Crespo'nun golü

Hem Ankaragücü'ne;

Hem de kendisini haftalardır kulübede oturtan Teknik Direktör Jorge Jesus'a

Atılmış bir tokattı..

Umarım Portekizli Jorge Jesus

Bu tokadın mesajını almıştır...

Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel

Başakşehir karşısında forma giyemeyecek..

Fenerbahçe'nin yediği golde de

Kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen topta

Attila Szalai'nin hamle yapamaması da utanç vesikasıdır..

Neyse; takım kazandığı için bu kadar yazalım..

Ankaragücülü Matej Hanousek'in aptalca müdahalesi

Ve şansın bol olduğu bir galibiyet aldılar..

Miguel Crespo'yla şampiyonluk yarışına devam dediler..

Bakalım Başakşehir maçında neler yaşanacak?

Çarşamba günü görüşmek üzere...

(Tansu Sarı)