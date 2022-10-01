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  • Sinan Engin 'Hanım duymasın' diyerek anlattı: Yeni kıyafetleri eve gece sokup etiketlerini söküyorum

Sinan Engin 'Hanım duymasın' diyerek anlattı: Yeni kıyafetleri eve gece sokup etiketlerini söküyorum

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk oldu. Yeni kıyafetlere ve alışverişe çok meraklı olan Engin'den çok konuşulacak bir itiraf geldi: Hanım duymasın. Hanım uyuyunca gece çıkarıyorum paketleri giyinme odama. Etiketlerini de söküyorum. 

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 13:47
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Futbol yorumcusu Sinan Engin'den yeni kıyafet itirafı! 'Aman hanım duymasın'

Sinan Engin 'Hanım duymasın' diyerek anlattı: Yeni kıyafetleri eve gece sokup etiketlerini söküyorum
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Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği ekranların vazgeçilmez programı Aslı Şafak’la İşin Aslı, 5. Sezonu ile Bloomberght  ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.


 
Aslı Şafak, haftanın son programında futbol yorumcusu Sinan Engin'i konuk etti. Yeni kıyafetlere ve alışverişe çok meraklı olan Sinan Engin'den çok konuşulacak bir itiraf geldi. Sinan Engin "Hanım duymasın. Hanım uyuyunca gece çıkarıyorum paketleri giyinme odama" dedi. 

SİNAN ENGİN'İN YENİ KIYAFET İTİRAFI

Sinan Engin "Hanım duymasın! Hanım uyuyunca gece çıkarıyorum paketleri giyinme odama. Bana kızıyor çok kıyafet aldığım için, ben de yeni etiketleri koparıyorum. Güzel giyinmeyi, iyi giyinmeyi seviyorum" diye konuştu. 

Seda Sayan'dan 1995 yılında boşanan Sinan Engin, ardından 1997'de Ayşe Karasu ile nikah masasına oturmuştu. Elif adında bir kızları bulunan çift, evliliklerinin 25. yıl dönümünü geçen ay kutlamıştı. 

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