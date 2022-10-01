Sinan Engin 'Hanım duymasın' diyerek anlattı: Yeni kıyafetleri eve gece sokup etiketlerini söküyorum

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği ekranların vazgeçilmez programı Aslı Şafak’la İşin Aslı, 5. Sezonu ile Bloomberght ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.





Aslı Şafak, haftanın son programında futbol yorumcusu Sinan Engin'i konuk etti. Yeni kıyafetlere ve alışverişe çok meraklı olan Sinan Engin'den çok konuşulacak bir itiraf geldi. Sinan Engin "Hanım duymasın. Hanım uyuyunca gece çıkarıyorum paketleri giyinme odama" dedi.

SİNAN ENGİN'İN YENİ KIYAFET İTİRAFI

Sinan Engin "Hanım duymasın! Hanım uyuyunca gece çıkarıyorum paketleri giyinme odama. Bana kızıyor çok kıyafet aldığım için, ben de yeni etiketleri koparıyorum. Güzel giyinmeyi, iyi giyinmeyi seviyorum" diye konuştu.

Seda Sayan'dan 1995 yılında boşanan Sinan Engin, ardından 1997'de Ayşe Karasu ile nikah masasına oturmuştu. Elif adında bir kızları bulunan çift, evliliklerinin 25. yıl dönümünü geçen ay kutlamıştı.