Futbolcu izlemek için gittiği Nijerya'da sıtmaya yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Futbolcu izlemek için gittiği Nijerya'da sıtmaya yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı hayatını kaybetti
Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Ekrem Can, futbolcu izlemek için gittiği Nijerya'da sıtma hastalığına yakalandı ve hayata gözlerini yumdu.

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48), 23 Kasım’da Kulüp Başkanı Engin Koyun ile birlikte hem turnuvayı takip etmek, hem de genç oyuncuları keşfetmek amacıyla Nijerya’ya gitti.
Nijerya'da bir süre kaldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Can, daha sonra ise 9 Aralık’ta gerçekleşen Bandırmaspor-Kocaelispor maçını izlemek üzere Balıkesir’in Bandırma ilçesine gitti.

SITMA TEŞHİSİ KONULDU
Ekrem Can, maçın olduğu akşam rahatsızlandı ve Kocaeli’ye geldikten sonra özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumunun kötüye gitmesinin ardından Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Can’a burada sıtma teşhisi konuldu. Gebze’de yapılan tüm müdahalelere rağmen Can, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Can’ın cenazesinin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi. Can'ın hastalığı Nijerya'da kaptığı öğrenildi.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA
Kocaelispor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Ekrem Can" ifadelerine yer verildi.

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