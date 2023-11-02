Kocaelispor taraftarına müjde. Göztepe deplasmanına gidecekler

Yarın akşam İzmir'de oynanacak Göztepe-Kocaelispor maçına deplasman taraftarına yasak getirilmişti. O yasaktan dönüldüğü açıklandı.

Turgay Beşyıldız
Kocaelispor taraftarına müjde. Göztepe deplasmanına gidecekler

İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu’nun yarın akşamki Göztepe-Kocaelispor maçıyla ilgili aldığı misafir takım taraftarına yasak kararı kalktı. Başta Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere Kocaelispor yönetimi kararın iptal edilmesi için yoğun bir çaba gösterdi. Girişimler sonuç verdi.

Göztepe kulübü yönetimi ve taraftarının da alınan karana tepki göstermesinin ardından İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu daha önceki yasak kararını iptal edip maçı Kocaelispor taraftarına açtı. 20 bin kapasitesi bulunan Göztepe Göksel Aksel Stadı’nda Kocaelispor taraftarına normal yüzde 5 kontenjan verildi. Yaklaşık 1000 taraftar maça girebilecek.

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