Kocaelisporlu Beridze'nin kolyesi çalındı. Hırsız takımdan çıktı

Kocaelispor'un Erzurumspor ile oynadığı maç öncesi takımın malzemecisi M. Ş., Giorgi Beridze'nin altın kolyesini çaldı. Yapılan araştırma sonrası kolyeyi kuyumcuya sattığı öğrenilen M.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Kocaelisporlu Beridze'nin kolyesi çalındı. Hırsız takımdan çıktı

1. Lig'in 8. hafta maçında Kocaelispor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Kocaelispor, 12. dakikada Giorgi Beridze ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 49. dakikada Muhammed Furkan Özhan ile karşılık verdi.

Bu maç öncesinde ise yeşil-siyahlı ekipte bir 'hırsızlık' olayı yaşandı.

Kocaelispor’un eylül ayında transfer ettiği Gürcistanlı futbolcusu Giorgi Beridze’nin soyunma odasından altın kolyesi çalındı.

Yapılan çalışma sonucu kolyeyi kulübün malzemecisi M.Ş.'nin çalıp kuyumcuya sattığı ortaya çıktı. M.Ş. hakkında 'hırsızlık' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

5 bin euro değerindeki kolye ise M.Ş.'nin kolyeyi sattığı kuyumcuda bulundu. Kolye Beridze'ye teslim edilirken, malzemeci M.Ş.'nin de işine son verildi.

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