Futbolcular sahanın ortasında hocalarına resti çekti! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da çeyrek finalde Brezilya'yı seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup eden Uruguay, yarı finale yükseldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten karşılaşmada, Brezilyalı futbolcuların teknik direktör Dorival Junior'a yönelik tutumu gündem oldu.

Penaltı atışları öncesinde saha ortasında toplanan Brezilya Milli Takımı oyuncuları, teknik direktör Dorival'ı takım konuşmasının dışında bıraktı. Teknik direktörün çaresizce oyuncularına seslenmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı ve bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Aynı anlarda, Uruguay Milli Takımı teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın oyuncularının ortasında penaltı atış sıralamasını belirlediği görüntüler de kameralara yansıdı. Uruguay, penaltı atışları sonucu 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

URUGUAY KOLOMBİYA İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Uruguay, yarı finalde Kolombiya ile eşleşti. Kolombiya, çeyrek finalde Panama'yı 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez de maçın tamamında forma giydi. Bu sonuçların ardından yarı finalde, Kolombiya-Uruguay ve Arjantin-Kanada maçları oynanacak.

DORİVAL JUNİOR HANGİ GÖREVLERDE ÇALIŞTI?

Antrenörlük kariyerinde Brezilya'da birçok takımda görev alan Dorival Junior, en uzun süre Santos'ta çalıştı.

İki farklı dönemde Santos'un başında olan tecrübeli teknik adam, ikinci döneminde 94 maça çıkarak 1.94 puan ortalaması elde etti.

Brezilya Milli Takımı, teknik direktör Fernando Diniz'in ayrılmasının ardından 8 Ocak 2024 tarihinde Dorival Junior'u göreve getirdi.

Junior, kariyerinde üç Brezilya Kupası, bir Copa Libertadores, bir Sudamericana ve bir Brezilya Serie B şampiyonluğu yaşadı.