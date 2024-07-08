Milli maç sonrası evine dönen genç kadın uğradığı tacizi hıçkıra hıçkıra anlattı: Otobüs bekleme hakkım bile yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli maç sonrası evine dönen genç kadın uğradığı tacizi hıçkıra hıçkıra anlattı: Otobüs bekleme hakkım bile yok

Bir kadın, Hollanda ile oynanan A Milli Takım maçını arkadaşının evinde izledikten sonra eve dönerken otobüs durağında tacize uğradığı anları gözyaşları içinde anlattı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda ile karşılaştığı maçı arkadaşının evinde izleyen bir kadın, maçı izledikten sonra üzerindeki milli takım formasıyla gece evine dönerken otobüs durağında beklediği sırada sözlü tacize uğradığını söyledi.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan genç kadın, "Bu duruma artık dayanamıyorum, nasıl ifade edeceğimi bile bilemiyorum” dedi.

"SÜREKLİ ARABALAR YANAŞIYOR"

“Üzerimde formayla otobüs durağında oturuyordum” diyen genç kadın, o anları “Eve gelene kadar birçok erkeğin sözlü tacizine maruz kaldım. Burası gayet işlek bir yer ve burada bile tacize uğruyorum. Bir kadın olarak gece otobüs bekleme hakkım bile yok mu? 50'li yaşlarda iki adam arabayla yanıma yaklaştı. Sürekli arabalar yanaşıyor. Artık inanamıyorum, yeter!" sözleriyle anlattı.

Genç kadının sosyal medya hesabından paylaştığı bu video kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

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