Futbolcuları taşıyan otobüs devrildi. Yararlılar var

Kaynak: DHA
Futbolcuları taşıyan otobüs devrildi. Yararlılar var
Diyarbakır'da Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yuvarlandı.

Kazada futbolcuların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Lice ilçesi Fis Ovası mevkisinde gerçekleşti. 1'inci Amatör Küme'de oynayan ve Lice Gücü Spor ile karşılaşacakları maç için yola koyulan Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan 21 TB 227 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yuvarlandı.

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Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kazada futbolcuların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Lice ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Lice Gücü Spor-Dicle Belediyespor maçı ertelendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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