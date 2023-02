Trabzonspor'a sanki Papaz büyüsü yapmışlar

Trabzonspor 1991’de olduğu gibi, yine şansız bir şekilde son 16 turunun kapısından döndü.

Turgay Beşyıldız Yazdı

Bir tarafta ev sahibinin 42 milyon Euro’luk takımı, diğer tarafta misafir ekibin 142 milyon Euro değerindeki oyuncuları.

Trabzonspor’un 2019 yılında karşı karşıya geldiği; 2-2 ve 2-0’lık skorlarla elendiği o günkü FC Basel takımı, bugün ki Basel takımına normal bir 90 dakikada 3 çeker.

Bu Basel takımı; İnanın Türkiye Süper Ligi’nde, orta sıralarda bile zor mücadele edecek kapasitede bir ekip.

Trabzon’da ki maçta en iyi oyuncuları olan İsviçreli kalecileri Marwin Hitz, Basel 1893’ü farktan kurtarırken; aynı Hitz, bu gece bordo mavililere her iki yarıda da yine geçit vermedi. Bana göre takımının bel kemiğiydi!

İlk maça nazaran bu maça kanat beklerini değiştirerek başlayan Abdullah Hoca, Peres ve Eren’in yerine aynı mevkilerde Larsen ve Bartra ile start aldı.

İlk 45 dakikada Trabzonspor kalesine sadece 3 defa gelen kırmızı mavililer, bunlardan birini gole çevirdi. Lang’ın defansın arkasına attığı uzun topta, Doğucan’ın yetişemediği Amdouni golü bulan isim oldu.

Trezeguet’in ilk 30 dakika içerisinde, bordo maviler adına iki önemli gol pozisyonunu uzaklaştıran yine kalecileri Hitz oldu. Gomez’in ters köşeye vurduğu kafanın sonuçsuz kalması ise halen aklımda.

İsviçre ekibinin bence en zayıf tarafı ve halkası olan defans bloğu ve de sol beki Kade’nin, Gomez’i düşürmesine İspanyol orta hakem M.Lahoz tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Banko atışı kullanacak olan Bakasetas birazda ayağı kayınca direğin yanından topu dışarı attı. İşte bu penaltı, maçın kırılma noktası oldu.

*

FC Basel 1893’ün kale arkasındaki fanatik taraftarları, ülkemizdeki depremde hayatını kaybeden binlerce insanımıza, hep birlikte siyah giyerek saygılarını göstermesi, sisli gecenin deklanşöre iyi takılanlarındandı!

Türkiye’den ve Avrupa’dan bu maça giden, 33 bin kapasiteli St. Jakob-Park Stadyumu’nda oldukça kalabalık bir taraftar topluluğuna sahip olan ve takımlarına iyi destek veren bordo mavili taraftarlar, özellikle ikinci yarıda hop oturdu, hop kalktı!

İkinci 45 dakikada da oyunu tamamen ev sahibinin alanına yıkan Trabzonspor; deyim yerindeyse bu yarıda tek kale oynadı.

Gomez’i bu sefer kaleci Hitz, altı pasın içinde indirdi, Lopez yine penaltı noktasını gösterdi ama VAR’dan gelen ‘bu penaltı tartışılır seyret’ ikazıyla, kenar ekranda pozisyonu izleyen Lopez, penaltıyı iptal etti.

Ardından tam 61 nci dakikada, Doğucan’ın serbest atıştaki akıllı ortasına Denswil’in vurduğu kafa filelere gidince, stat düğün evine döndü. Meşaleler yandı, sis bastı, herkes birbiriyle kucaklaştı ama VAR’dan yine ikaz geldi. İzlendi ve gol iptal ‘ofsayt’…

Bu yarıda dalga dalga oyunu Basel yarı alanına forse eden Karadeniz’in çocukları! Trezeguet ile yine iki kez ve oyuna ikinci yarı giren Umut’un boş kale yerine dışarı vurduğu kafa, sizi bilmem ama izleyenlere sanırım saç baş yoldurttu.

Trabzonspor’un ortaya koyduğu güzel ve aşırı istekli oyun, maalesef tüm baskıya rağmen kaçan net gol pozisyonları, kaçan penaltılar, iptal edilen penaltı kararı ve sayılmayan gollerden sonra, ender gelen bir rakip Basel atağında, defanslarında bir türlü uzaklaştıramadıkları bir topa, en son vuran ve golü bulan, umutları yıkan Zepiri, Basel’e ilaç gibi geldi. Teknik direktörleri Alman Vogel sevinçten kanat taktı uçtu. Çünkü konuk ekibin golü her an gelebilirdi ve o bunu çok iyi biliyordu.

Adamlar sanki sahada ‘Papaz büyüsü’ yapmıştı!

*

…Ve maçın son dakikasında Umut Bozok’un attığı gol, çiçek açtı baharı getirdi ama kalkan bayrak ve ofsayt, bu golü de karanlığa gömdü.

Karşılaşmanın ikinci yarısında değişik dakikalarında oyuna dahil olan; Peres, Eren, Umut, Yusuf ve Bardhi takviyesi, gecenin talihsizliğini yine kıramadı.

UEFA konferans Ligi’nin Play-Off turunda her iki maçta da rakibine karşı üstün oynayan bordo mavili çocuklar; 1991’de son 16’ya kalacak iken, şanssız bir şekilde elendiği 1903 Kopenhag takımına olduğu gibi, bu gudubet Basel gecesinde de, hak etmediği talihsiz bir şekilde Basel 1893’e elendi.

Taraftarların tek tebessüm ettiği fotoğraf; Trabzonspor’un rakibini ezmesiydi.

