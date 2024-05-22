Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çünkü su uyur kurt uyur orman uyur ama Tilki uyumaz

Şerafettin Tilki çıkardı

Kandıra..

Şirin bir kasaba. Kocaeli’nin ilçesi.

Geniş, yemyeşil doğası, doğu kadar olmasa da, batı Karadeniz’in müthiş manzarasına hakim.

İşte burada yaşayan ailenin evladı.

2001 doğumlu..

Ufacık yaşlarda topun peşinde koşmaya başladı.

Öyle ki, ilçede futbola meraklı olanların gözüne girdi.

Herkes yetenekli genci, farklı yıldızlara benzetti.

Artık konuşur, anlatır oldu.

Derken ailesinin göç ettiği ilin takımı Trabzonspor’un dikkatini çekti. Beşiktaş arama tarama komitesi de ismini verdi. İki büyüklerin radarına girince, Kocaelispor aceleci davrandı. Körfez ekibinin alt yapısına alındı.

Ani yükseliş sürdü. Genç milli takımlara davet edildi. Beşiktaş mı, Trabzon mu derken sürüncemede kaldı. Soluğu bir anda Antalyaspor’da aldı.

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar..

İşte bu genç yeteneğimiz gönül koyduğu ama transferinde sıkıntı yaşadığı Trabzonspor maçına çıktı. Antalyaspor evinde 5-2’lik galibiyet aldı. Gökdeniz bu maçta bir başka oynadı. Maçın adamı seçildi. Skoru belirleyen isim oldu.

Genç futbolcuyu kesmedi. Karşılaşma bitti. Kamera karşısına geçti. Oysa konuşacak isimler listesinde o yoktu.

Dinlemedi geçti. Canlı yayına çıktı. “Hayatımın maçı oldu. Bu formayı odamın duvarına asacağım..” dedi.

Akdeniz’de tarihi fark yiyip hezimete uğrayan Trabzon camiası ayaklandı.

Başkana, yönetime baskı arttı.

Yerel medya üstüne gitti. Manşetler atıldı. Kılıçlar çekildi.

Sadece bize yanlış yapan hakemler değil, oyuncular da karşılığını bulmalı. Nasıl hakemlere düdük astırıyorsak, böyle oyunculara da, Süper Lig’i dar etmeliyiz.. Şeklinde uzayıp giden talepler geldi. Baskılar arttı. Körüklenen konuya farklı boyut kazandı.

Futbol deyince akla ilk gelen Galatasaray lobisi olur. Son dönemlerde ise Trabzon koptu geliyor.

İşte bu oyuncunun bileti kesildi! Lobi faaliyetleri başlatıldı. Antalyaspor’un göz bebeği, diğer takımların radarındaki oyuncuya HOP denildi!

Önce Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City ile anlaştı. Fakat ülke futbol kriterlerine uymadığı gerekçesi ile sözleşme yapılamadı.

Genç yetenek ortada mı kaldı derken, pat diye bir anda kendini Bodrumspor’da buldu.

Kimden mi bahsediyoruz: Gökdeniz Bayrakdar..

Kulağımıza gelen bilgilerin özeti bu. Elbette her iki tarafın, hatta adı geçen her kulübün cevap hakkı açık.

Futbolumuzda ne olaylar yaşanıyor. Kapalı kapılar ardında neler neler yaşanıyor.

Futbolcu Süper Lig’den kopartılıyor.

Fenerbahçe maçı sonrası Trabzon başkanı Ertuğrul Doğan’ın, “Bir daha görev alabilecek mi göreceksiniz..” çıkışında bulunduğu Mete Kalkavan erken emekli yapılıyor(!)

Sadece bir büyük takımın iki örnek icraatı. Lobisi güçlü olan istediği gibi at oynatıyor.

Zira Federasyon adaletsizlik körüklüyor. Her kulüp, kendi gücü ölçüsünde adaleti sağlamaya çalışıyor.

Yaklaşan seçimler öncesi, yeni Başkan ve yönetim ile TFF’nin adalet dağıtmasını beklemiyoruz.

Yine ruhum sıkıldı.

Kapalı bahar havası

Samimi olmayan insanlar

Yaklaşan şampiyona

Son haftaya giden lig

Vah bana vanlar bana

Efkar bastı yine bana