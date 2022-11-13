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Şenol Güneş'in büyük sıkıntısını açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

''Beşiktaş nasıl yenecek Antalyaspor'u''

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 13:55
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı. Şenol Güneş'in büyük sıkıntısını açıkladı. ''Beşiktaş nasıl yenecek Antalyaspor'u''

Şenol Güneş'in büyük sıkıntısını açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Bugünkü maçlardan sonra lige uzun bir ara verilecek. Biliyorsunuz; dünya kupası arası bu. Futbol tarihinde ilk kez görülecek.

Peki Beşiktaş bu araya mutlu ve umutlu mu girecek, yoksa karamsar mı? İşte bu soru bu akşamki Antalyaspor maçıyla cevabını bulacak.

Dolmabahçe'deki maçın başlama saati 20.00. Hava güzel. Tribünler yine tıklım tıklım dolu olacak, Beşiktaş her zaman olduğu gibi yine taraftar desteği ile oynayacak. 

Ama işi kolay değil.

Çünkü Antalyaspor öyle kolay kolay yenilecek bir takım da değil. Nuri Şahin'in de kendine göre hesapları var elbette. Araya moralli girmek için sanıyorum ki sahaya takımını galibiyet için sürecek.

Peki Beşiktaş Antalyaspor'u nasıl yenecek? Fenerbahçe'nin Giresunspor'a yenilmesi, Galatasaray'ın kendisine kök söktüren Başakşehir'e 7 gol birden atması siyah beyazlı takımı nasıl etkileyecek?

Elbette ki üzerinde bir baskı hissedecek.

Geçen haftaki Galatasaray yenilgisinden sonra Şenol Güneş bu maçı mutlaka ama mutlaka kazanmak isteyecek.

Ama sıkıntıları var. 

Bunu geçen hafta da dile getirdi zaten. Defans istediği gibi değil. Sakatlıklar can sıkıcı. Orta saha iyi organize olamıyor. Valerien Ismael'in kötü izi hala takım üzerindeki etkilerini gösteriyor.

Şenol Güneş orta sahada uzun bir aradan sonra Atiba'ya ver vermeyi planlıyor. Josef de Souza yok çünkü. Gerçi son maçlarda varlığı da bir şey kazandırmadı ama artık 40 yaşına merdiven dayamış Atiba dinamik Antalyaspor orta sahası karşısında acaba ne kadar ayakta kalabilecek?

Beşiktaş için önemli bu maçtan alınacak sonuç. Galibiyet umutların yeşermesine yol açacak. Mağlubiyet ise "Yine mi?" kuşkusunu yeniden hortlatacak.

Baskı bir yandan, kadrodaki eksiklikler diyer yandan.

Şenol hocanın içinde bir sıkıntı var. Bakalım bunu üzerinden nasıl atacak?

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