Galatasaray 3-1 kazandı yarı finale çıktı

CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı-Kırmızılı ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Maçın setleri 21-25, 25-23, 25-16, 25-23 sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray HDI Sigorta CEV Challenge Kupası'nda adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Fonte Bastardo Azores: 1

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ivan Momirov (Bulgaristan), Michele Brunelli (İtalya)

Galatasaray HDI Sigorta: Mijailovic, Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet)

Fonte Bastardo Azores: Lahoz, Gomez, Lopez, Gonzalez, Gilbert, Dutra (Massimino, Pereira, Pomberio, Passalent, Prieto)

Setler: 21-25, 25-23, 25-16, 25-23

Süre: 106 dakika (26, 28, 24, 28)