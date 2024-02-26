Galatasaray Antalyaspor ilk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

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Galatasaray Antalyaspor ilk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Süper Lig'de Galatasaray, 27. haftanın son maçında bu akşam Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk kararını verdi. Zorlu maçın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de 27. haftaya lider giren Galatasaray, bu akşam kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Sarı kırmızılı takım bu sezon sahasındaki 13 maçı da kazandı. Ayrıca kendi sahasında 30 maçtır yenilmedi. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yenmesiyle maç fazlasıyla liderliğe yükselmesinin ardından Galatasaray koltuğunu geri almak için rakibini mağlup etmeye çalışacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Sarı kırmızılı takımın sahaya Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem D., Mertens, Kerem A., Barış, Icardi şeklinde çıkması bekleniyor.

Antalyaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Helton, Bünyamin, Bahadır, Veysel, Güray, Kaluzinski, Safouri, Saric, Streek, Bytyqi, Buksa.

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