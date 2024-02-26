Arda Güler oyuna girmek üzereyken Modric mükemmel bir gol attı. Golün ardından Arda'yı oyuna almaktan vazgeçtiler

Sami Güntürkün Gürel
Arda Güler oyuna girmek üzereyken Modric mükemmel bir gol attı. Golün ardından Arda'yı oyuna almaktan vazgeçtiler
Real Madrid-Sevilla maçında Arda Güler, tam oyuna gireceği sırada Modric'in golü sonrası kulübeye geri gönderildi.

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı ağırladı.

Karşılaşma, 1-0'lık Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı.

Oyuna 75. dakikada dahil olan Luka Modric, 81. dakikada attığı şık golle takımına galibiyeti getirdi.

Karşılaşmada Ancelotti-Arda Güler olayı gündem oldu.

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ARDA TAM OYUNA GİRECEKKEN VAZGEÇTİ
Real Madrid'de yedek bekleyen milli yıldız Arda Güler, oyuna girmek için hazırlanırken Luka Modric'in golü sonrası neye uğradığını şaşırdı.

Hırvat yıldızın attığı golden sonra taktik değiştiren Ancelotti, Arda'yı oyundan almaktan vazgeçti.
19 yaşına basan genç yıldız bu maçta forma giyememiş oldu.
Bu sonuçla Real Madrid, puanını 65 yaptı ve liderliğini korudu.
Madrid'i, 57 puanla Barcelona ve bir maçı eksiği olan 56 puanlı Girona izliyor.
Sevilla ise 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

ANCELOTTI'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMA
Mücadele sonrası basın toplantısında sorulan Arda Güler sorusunu yanıtlayan Ancelotti, "Modric'in golünden önce Arda ile ilgili bir plan yapmıştım. Ancak gol sonrası fikrimi değiştirdim. Arda bu durumu çok iyi anlıyor, eğer anlamıyorsa zaten hiçbir şey olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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