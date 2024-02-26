Cinsel organını tutan Icardi'ye 1 maç ceza verildi. Başkası olsa 5 maç alırdı

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında çıkan görüntüleri nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Mauro Icardi'nin cezası belli oldu.

PFDK'dan yapılan açıklamada Icardi'ye 1 maçtan men ve 19 bin 500 TL para cezası verildi.

DERBİDE SAHADA OLACAK

Icardi, cezasını bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında çekecek.

Arjantinli golcü, 3 Mart'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Icardi'nin 1 maç ceza alması, rakip takımın taraftarları tarafından büyük tepki çekti.

Futbolseverler tarafından yapılan yorumlarda;

'Mauro Icardi'ye ceza vermiş gibi yaptılar resmen.'

'Küfür etmediği halde Fred'e 3 maç ceza verenler. Tribünlere cinsel organını gösteren Icardi'ye 1 maç ceza verdi.'

'Başka futbolcu olsa 5 maç ceza alırdı' tarzında ifadeler kullanıldı.

GALATASARAY CEZANIN İPTALİ İÇİN BAŞVURACAK

Diğer taraftan, Galatasaray'ın Icardi'nin 1 maçlık cezasının iptali için başvuru yapacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Tahkim Kurulu'na yaptığı savunmada Oğuz Ceylan'a verilen cezayı örnek aldı.

Yapılan savunma örneğinde, Kocaelispor'da oynayan Oğuz Ceylan'a; Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle sadece 10 bin TL'lik para cezasının verilmesi kullanıldı.