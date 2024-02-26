Cinsel organını tutan Icardi'ye 1 maç ceza verildi. Başkası olsa 5 maç alırdı

Bahar Yıldırım
Cinsel organını tutan Icardi'ye 1 maç ceza verildi. Başkası olsa 5 maç alırdı
Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında Ankaragücü taraftarına hareket yapan Icardi'nin 1 maç cezaya çarptırılması, taraftarlar tarafından büyük tartışma konusu oldu.

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında çıkan görüntüleri nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Mauro Icardi'nin cezası belli oldu.

PFDK'dan yapılan açıklamada Icardi'ye 1 maçtan men ve 19 bin 500 TL para cezası verildi.

DERBİDE SAHADA OLACAK
Icardi, cezasını bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında çekecek.

Arjantinli golcü, 3 Mart'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

galatasary-001.png

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Icardi'nin 1 maç ceza alması, rakip takımın taraftarları tarafından büyük tepki çekti.
Futbolseverler tarafından yapılan yorumlarda;

'Mauro Icardi'ye ceza vermiş gibi yaptılar resmen.'

'Küfür etmediği halde Fred'e 3 maç ceza verenler. Tribünlere cinsel organını gösteren Icardi'ye 1 maç ceza verdi.'

'Başka futbolcu olsa 5 maç ceza alırdı' tarzında ifadeler kullanıldı.

GALATASARAY CEZANIN İPTALİ İÇİN BAŞVURACAK
Diğer taraftan, Galatasaray'ın Icardi'nin 1 maçlık cezasının iptali için başvuru yapacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Tahkim Kurulu'na yaptığı savunmada Oğuz Ceylan'a verilen cezayı örnek aldı.

Yapılan savunma örneğinde, Kocaelispor'da oynayan Oğuz Ceylan'a; Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle sadece 10 bin TL'lik para cezasının verilmesi kullanıldı.

İlgili Haberler
Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka Beşiktaş'ta inanamadığı futbolcuyu açıkladı. 'Olamaz! Bu yaşta bu kadar da olmaz'
Fatih Altaylı Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine vurdu: Hiç ağlamasınlar kendileri düştüler
Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi
Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba tepki: Meydan boş değildir!
İki büyük rezilliği açıkladı. Spor Medyasının Nöbetçi Amiri terörist Gülen'in ayağına giden gazeteciler ve futbolcuları yazdı
Flaş... Flaş... PFDK Icardi'nin cezasını açıkladı!
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Beni vicdanen rahatsız ediyor' diyerek açıkladı. Fenerbahçe'deki gerçeği ortaya çıkardı
Kadın hakeme yumruk atan futbolcuya TFFHGD'den sert tepki!
Kadın hakeme yumruk atan futbolcuya TFFHGD'den sert tepki!
Ronaldo Messi'nin adını duyunca çıldırdı! Taraftara bu kez bakın ne yaptı
Lig maçında ortalık savaş alanına döndü. Bir futbolcu yaralandı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski 30 dönerci açtı köşeyi döndü! Kazandığı para dudak uçuklattı
Arda Güler oyuna girmek üzereyken Modric mükemmel bir gol attı. Golün ardından Arda'yı oyuna almaktan vazgeçtiler
Galatasaray Antalyaspor ilk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Arda Güler ile derdin ne Ancelotti? Milli yıldızımıza yaptıkları pes dedirtti Volkan Aliakar yazdı
Son Haberler
Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı Yerel Haberler
Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı
Ekrem İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu birlikte horon tepti Gündem
Ekrem İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu birlikte horon tepti
Burun kıllarını sakın koparmayın. Öldürebilir Sağlık
Burun kıllarını sakın koparmayın. Öldürebilir
Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi Spor
Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi
Elazığ’daki krom madeninde 3 yılda 3 işçi hayatını kaybetmiş Gündem
Elazığ’daki krom madeninde 3 yılda 3 işçi hayatını kaybetmiş
Ayak diremek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayak diremek deyimi ne anlama geliyor?
İBB Başkan adayı Murat Kurum: Bu şehrin kayıp yılların hesabını tek tek soracağız Gündem
İBB Başkan adayı Murat Kurum: Bu şehrin kayıp yılların hesabını tek tek soracağız