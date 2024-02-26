Lig maçında ortalık savaş alanına döndü. Bir futbolcu yaralandı

Tayyip Salih Yılmaz
Lig maçında ortalık savaş alanına döndü. Bir futbolcu yaralandı
TFF 2. Lig'de oynanan Afyonspor-Diyarbekirspor maçı sonrası olaylar çıktı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta maçında Afyonspor, sahasında Diyarbekispor'u konuk etti.

Mücadele, 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Afyonspor, puanını 30 yaptı ve 12. sıraya geriledi.

Diyarbekispor ise 40 puanla 7. sırada yer aldı.

MAÇ SONRASI OLAY ÇIKTI
Karşılaşma sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi.

Diyarbekirsporlu futbolcular, Afyonsporlu futbolcular tarafından saldırıya uğradı, yumruklar havada uçuştu.

Güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Çıkan olaylar sonrası bir Diyarbekirsporlu futbolcu yaralandı.

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