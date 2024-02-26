Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski 30 dönerci açtı köşeyi döndü! Kazandığı para dudak uçuklattı

Almanyalı 38 yaşındaki futbolcu Lukas Podolski, kariyerini Polonya ekibi Gornik Zabrze takımında sürdürüyor.

Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Podolski, 180 milyon poundluk (7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası) bir servete ulaştı ancak bu sadece futboldan değil.

DÖNER SAYESİNDE SERVET KAZANDI

2015-2017 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Podolski, döner sayesinde kişisel servetinin üstüne koydu.

2018 yılında Almanya’nın kuzey doğusunda ilk kebap dükkanı Mangal Döner'i açan Alman futbolcu ülke genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı.

Almanya'da döner kralı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Podolski'nin toplam servetinin 210 milyon euroya (7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası) ulaştığı aktarıldı.

Ancak bu rakamın içinde futbol hayatında kazandığı paranın da olduğu ifade edildi.

Podolski, kariyerinde zirve yaptığı Arsenal yıllarında haftalık 100 bin sterlin maaş alıyordu.

Gornik Zabrze'de üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli oyuncu, bu sezon çıktığı 17 maçta 3 kez ağları sarstı.

Ayrıca Podolski, 2014 yılında Almanya'nın kazandığı Dünya Kupası'nın kadrosunda yer alıyordu.

Ülkesi adına çıktığı 130 maçta toplam 49 gol attı.