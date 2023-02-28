Galatasaray'ın tek rakibi Napoli

Galatasaray Süper Lig'de liderliğini sürdürürken, galibiyet ortalamasıyla da Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.
Bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmanın 21’ini kazanan sarı kırmızılı takım, yüzde 81’lik galibiyet ortalamasına ulaştı.
Galatasaray, bu ortalamasıyla Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Paris Saint Germain gibi devleri geride bıraktı.
Galatasaray’ı geçen tek takım, İtalya Serie A’da açık ara liderliğini sürdüren Napoli oldu.
26 maçın 21’ini kazanan Napoli yüzde 84’lük galibiyet ortalaması yakaladı.
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