﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?

Kış aylarında erken baharı yaşıyoruz. Tıpkı Tarkan’ın Kış Güneşi şarkısında olduğu gibi:

"Yanlış bahar

Kış güneşi

Yoruldum her bulduğumda

Kaybetmekten seni

Kıyamete kadar kapattım kalbimi!"

Konumuz da yaz güneşi gibi. Açık, net ve parlak. Gölgesiz.

Galatasaray çalkantılardan nasıl çıkıp zirveye oturdu.

Elbette bir çok bileşen var.

Anlatacağım konu, bunlardan ilki.

GİZLİ KONSEY KARARI

Ligin başı. Flaş transferler yapan Galatasaray kötü oynuyor. Kazansın ya da kazanmasın, oklar Okan Buruk’a dönüyor.

Hatta, "Icardi, Mertens, Olivera gibi yıldızlar alınıyor ama hoca Okan Buruk!" gibi yaklaşımlar da vardı.

Peki Okan hoca ne yapıyordu?

Tıpkı diğerleri gibi davranıyor, maç sonları suçu hep başka yerlerde arıyordu. İlk adres kendisi olmasına rağmen.

Hakemler, Federasyon, VAR.. Önüne gelene sallıyordu!

Yetmiyor.

Yandaş ve amigoluk yapan bir kısım gazetecilerden de destek alıyordu.

ESKİ KAPTAN BAŞKANA ÇIKTI

Cüneyt Tanman'ı tanımayan. Efsane kaptan. Centilmenlik abidesi. Herkesin örnek aldığı abisi. Özü, sözü bir.

Tanman, Başkan Dursun Özbek’e çıkıyor ve diyor ki;

“Başkanım izin verirsiniz destek hamlesi yapmak istiyoruz. Özellikle Okan hocanın birlikte oynadığı futbolculardan oluşan KONSEY kurup, kendisine yol göstermek niyetindeyiz.”

Özbek, “Teşekkür ederim kaptanım. Sizden gelecek her şeyin altına imza atarım” diyerek uğurluyor.

SUAT KAYA BAŞROLDE

Genelde Çanakkale’de olan Tanman gizlilik içinde konsey üyelerini belirler.

Muhammed Altuntaş, Tugay Kerimoğlu, Savaş Demiral, Hakan Uysal, Mustafa Kocabey ve Suat Kaya başta olmak üzere isimler konseye dahil oluyor.

Çok gizli tutulan bu konsey’in fikir babası Tanman, Kaya’yı başkanlığa getiriyor.

Kaya, neredeyse Okan hoca ile birlikte yatıp kalkıyor!

Eşi de hocanın eşini hiç yalnız bırakmıyor.

Geniş aile ortamı yaratılıyor.

Kaya, kamp ve maçlarda dahi konseyi temsilen yer alıyor.

OKAN KLOOP

Konseyde alınan kararları aktaran Kaya, olumlu dönüş alıyor. Okan hoca, bambaşka biri olup çıkıyor.

Kaybettiği maçlarda dahi öz eleştiri dışına çıkmıyor. Futbolun içinde kalıyor.

Kendisine duyulan antipati, sempatiye dönüşüyor.

Bu durum futbolculara da yansıyor. Genele yayılıp skora etki ediyor.

Tetikçi bir kısım medya mensupları ile araya duvar örülüyor!

Durum bu seviyeye geldiğinde Suat Kaya, medya önünde artık Okan hoca ile görüntüler veriyor.

Camia perde arkasında neler olduğunu pek anlamıyor.

Konsey; "İşte bizim Okan Klopp" diyerek (Liverpool’un Alman hocası Jürgen Klopp) benzetme yapıyor.

Bu kış güneşine aldanıp Büyükçekmece’ye uzandık. Bir konsey üyesi ile rastlaştık.

Randevulu değil, tesadüf(!)

Konu konuyu açtı.

Bir de tembih etti.

“Bak sakın bunları kimseye anlatma” diye.

Söz verdik; "Anlatmam, sadece yazı konusu yapacağım" diye.

Şaka sanıp güldü. Vedalaştık.

Ee dostum, yazma demedin ki..

Anlatma talebinde bulundun.

Ben de kimseye anlatmadım.