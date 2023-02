Dursun Özbek: Felaketin yaralarını sarmak için herkes elinden geleni yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nef Stadı'nda depremzedelere yardım için merkez kuran Galatasaray'da kulüp başkanı Dursun Özbek, çalışmaları inceledi ve ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk günden itibaren Nef Stadı'nda toplandıklarını ve destek olabilecek kim varsa topladıklarını ifade eden Özbek, asıl önemli olanın nasıl hareket edilmesi gerektiğinin bilinmesi olduğunu söyledi.

Toplanan yardımların bölgeye ulaşmasının en önemli konu olduğunun altını çizen Özbek, şunları kaydetti:

"Stadın 2 katını lojistik destek için ayırdık ve insanlara çağrıda bulunduk. Burada muazzam bir kalabalık oldu. Bu yardımları bölgeye ulaştırmamız çok önemli. Çok büyük bir felaket yaşıyoruz. Korkunç bir manzara var. Yaraları sarmak için herkes elinden geleni yapıyor."

Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara şifa dileyen Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Milletimize geçmiş olsun. Türk milletinin özelliklerinden birisi beraber olmaktır ve bu durum da bu suretle tekrar görüldü. Bütün Türkiye, tek yumruk oldu. Biz de bu faaliyetler çerçevesinde deprem sabahında işe koyulduk. Bugün 4. günümüz. Başkan vekilimiz Erden Timur, Hatay'a gitti ve büyük bir depo tuttuk orada. Bu yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşması çok önemli. Sadece merkeze değil mezraya da ulaşmamız lazım. Bunun için nakliye araçları tutuldu. Bu çalışmalara bağlı olarak bugün 46. tırımızı sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

''GAZİANTEP'E İLK ETAPTA 100 KONTEYNER GÖNDERECEĞİZ''

Deprem bölgesinde binaların yerle bir olduğunu, insanların günlük ihtiyaçlarının ardından barınma ihtiyaçlarının da bulunduğunu hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile konuştum ve kendisi Gaziantep'teydi, konteyner kent kurma çabasındalar. Biz de Galatasaray Kulübü olarak bunu desteklemek istiyoruz. İlk aşamada 100 konteyner göndereceğimizi söyledik. Valilikte konuyu görüştük ve kendilerine hazırlığımızı yaptığımızı söyledim. Bölgede irtibatı kurması için merhum başkanımız Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'le de konuştum. Kendileri Gaziantepli. Bu konteynerleri oraya ulaştırmaya çalışacağız. Eksikler bitmiyor. Biz buna camia olarak en üst seviyede destek olmanın gayreti içindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun."

''MİLLETİMİZLE GURUR DUYUYORUM''

Başkanlık koltuğuna oturduğu andan itibaren Galatasaray camiasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptığı hatırlatılan Özbek, şunları söyledi:

"Bu çağrıyı önce camiam için yaptım ve büyük bir karşılık bulduğunu düşünüyorum. Birlikteliğin sağlanması lazım. Galatasaray camiası içinde bu durum karşılık buldu. Sonrasında da Türk futbolu için, futbolun bileşenleri için, futbola katkı verenler için de benzer çağrıyı yaptık. Bugün de gördük ki böyle bir şeye ihtiyaç var. Zaman geliyor ve birlikteliğin önemi ortaya çıkıyor. Keşke bu felaketleri yaşamasak. Bugün görüyoruz, her kulüp, her vatandaş, her kuruluş bu acının üstesinden gelmek için maksimum verim vermeye çalışıyor. Burada bir gönüllülük esası var. Milletimizle gurur duyuyorum, camiamla gurur duyuyorum. Bugünlerde bir araya gelip yaraları sarmak için çalışıyoruz."