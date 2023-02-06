Galatasaray yardım kampanyası başlattı. Dursun Özbek'ten deprem açıklaması

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından Galatasaray Kulübü de yardım kampanyası başlattı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Nef Stadyumu'ndaki yardım toplama merkezine gelen Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Özbek, "Sabah çok kötü uyandık. Öncelikle tüm Türk milletine geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle şeyler göstermesin. Gerçekten çok hazin bir durum var. Büyük bir depremle karşı karşıyayız.

Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle gelen yardımları tasnif ediyorlar.

Bölgeye de hemen ulaştıracağız. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, ailelerine Allah sabır versin. Bu yaraları sarmak için Galatasaray olarak elimizden geleni yapacağız. Milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"DESTEK OLMAK İÇİN BURADAYIZ"

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Işıl Alben de yardım merkezine gelip destek verdi. Alben, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da sabırlar ve güç diliyorum. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Biz ülke olarak birlik olmayı kısa sürede başarabilen bir toplumuz.

Bugün de bunun bir örneğini yaşıyoruz. Kulübümüz de burada iyi organize olmuş durumda. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza malzemeleri ulaştırmak, onlar destek olmak için buradayız.

Herkesi gücü yettiğince yardım için bekliyoruz. Çok zor, üzücü günler yaşıyoruz. Birlik olarak üstesinden geleceğiz inşallah. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.