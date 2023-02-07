Dursun Özbek: Yaraları saracağız ama acısı hep içimizde kalacak

Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yöneticiler, depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyasının Nef Stadı'ndaki merkezinde incelemelerde bulundu.

Kulüp televizyonuna konuşan Özbek, yardım kampanyalarına yoğun ilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gelen yardımın haddi hesabı yok. Çalışmaya gönüllü gelenlerin haddi hesabı yok. Türk milletinin bu büyük karakterinden dolayı çok gururluyum. Mümkün olduğu kadar depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz. Erden Timur Bey orada. Biz de buradan tırlarla malzemeleri depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Allah oradakilere sabır versin. İklim koşulları da çok fena. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de büyük sabır diliyorum. Çok acı. Duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Allah bir daha milletimizin başına böyle bir felaketi vermesin."

Dursun Özbek, yardım merkezlerinde 7-8 tırlık daha malzeme olduğunu anlatarak, "Boyuna da geliyor. Yaraları saracağız ama acısı hep içimizde kalacak. Tük milletinin başı sağ olsun. Bölge insanına, onların yanında olduğumuzu, elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.