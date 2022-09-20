Leyla ile Mecnun dizisinde üç büyüklerin 2031 yılında yaptığı transferler gündem oldu

Exxen platformunda yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde bir sahnede 2031 yılında yapılan transferler ele alındı.

Futbolseverleri güldüren bir sahne yaşandı.

''VE BEKLENEN TRANSFERLER GERÇEKLEŞTİ''

Sahnede; ''Ve beklenen transferler gerçekleşti. Cristiano Ronaldo Galatasaray'da, Lionel Messi Fenerbahçe'de ve Beşiktaş Necip Uysal'la sözleşme uzattığını açıkladı.'' sözlerine yer verildi.

Bu güldüren sahne futbolseverler tarafından gündem oldu.