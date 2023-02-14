Dursun Özbek'ten depremzedeler için alkışlanacak hamle

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden etkilenen afetzedeler için yardımlarını sürdürüyor.

Özbek son olarak Galatasaray, Beyoğlu'nda yer alan Hasnun Galip Kulüp Binası'nı depremzedeler için açacağını duyururken, bu hamlesiyle taraftarlardan büyük alkış topladı.

Tecrübeli Başkan aldığı kararla, Galatasaray'ın Beyoğlu'nda yer alan Hasnun Galip Kulüp Binası'nı depremzedeler için açacağını duyurdu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili olarak "Memleketimizin büyük felaketten sonra bölge insanına barınma problemi çıkacak. Bizim de okulda okuyan talebelerimizin aileleri var orada. Onların bir kısmı buraya, İstanbul'a gelecekler. Onlara acil bir konaklama yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Ben de sevgili Fatih Demircan'dan rica ettim. Her katta 8-9 oda çıkıyor. Dolayısıyla süratle Hasnun Galip'i bu manada kullanmak için harekete geçtik." dedi.