Galatasaray deplasmanda farklı kazandı avantajı kaptı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray deplasmanda farklı kazandı avantajı kaptı
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı; Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u deplasmanda yendi seride 1-0 öne geçti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılı ekip; Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 90-64'lük skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray böylece iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride 1-0 öne geçip avantajlı konuma geçti.

İki takım arasındaki serinin maçı, 25 Mart Pazartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak.

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: 64 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 90
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 26, Ivanova 6, Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Nared 12, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 3, Hartley 24, Vanloo 15, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Harrigan 11
1. Periyot: 19-18
Devre: 32-47
3. Periyot: 51-71

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