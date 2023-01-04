Fenerbahçe bu sistemle oynayamaz. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Haftalardır söylüyoruz;

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus;

Bir gün takımı çok fena yakacak...

Rakip Antalyaspor istim üstünde;

Üstelik deplasmandasınız...

Yine Diego Rossi ve Joshua King ilk 11'de..

Üstelik Diego Rossi sol değil; sağ kanatta oynuyor

Orta sahada Miguel Crespo varsa;

Yanında Willian Arao değil; Miha Zajc olmalı...

Çakma sol bek Ferdi Kadıoğlu'yla

Çakma sol açık Lincoln Henrique birbirlerine çarpmaktan

Top oynayamadılar...

Gerçek sol bek Ezgjan Alioski neden kenarda?

Çakma sağ bek Bright-Osayi Samuel'i unutmayalım..

Fenerbahçe bu sistemle oynayamaz...

Rakip Antalyaspor Hatayspor gibi yumuşak değil...

Takım ilk yarıda yine üretemiyor...

Sadece üst direğin üzerine çarpan Joshua King ve Serdar Aziz'in cılız vuruşları...

Dakikalar 14'ü gösterirken

Sol taraftan Güray Vural'ın yaptığı ortaya

Haji Wright kafayı vurdu;

Antalyaspor 1-0 öne geçti

"Koşma özürlü" stoper Attila Szalai ve kaleci Altay Bayındır yine uyudu...

İkinci yarıdaysa

Bu kez dakikalar 55'i gösterirken

Attila Szalai sağ taraftan ortayı yaptı;

Joshua King'in bu kez yan direkten dönen vuruşuna

Antalyaspor kalecisi Alperen Uysal hamle yapmayınca

Bu kez kafayı dokunan Michy Batshuayi

Fenerbahçe adına skoru 1-1'e getiriyordu...

62'de yine Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda top

Yakın mesafedeki Güray Vural'ın eline temas etti

VAR'a giden hakem Kadir Sağlam "Kasıt var" dedi

Penaltı noktasını gösterdi...

Michy Batshuayi kaleci Alperen Uysal'la meşin yuvarlağı

Ayrı köşelere gönderdi;

Fenerbahçe ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı

2-1 kazanmayı başardı...

Antalyaspor Teknk Direktörü Nuri Şahin'in;

Luis Adriano ve Fredy Ribeiro'yu kenara alıp;

İki solak Gökdeniz Bayrakdar ve Sinan Gümüş'ü oyuna alması yanlıştı...

Zira Antalyaspor'un gol atması mucizelere kalmıştı...

Son dakikalardaki Fernando Martins'in;

Fenerbahçe filelerini bulan uzaklardan vuruşu da ofsaytla kesilince

Başka gol atamadılar...

Nuri Şahin'in bir de

Orta sahada Ufuk Akyol'un yerine Soner Aydoğdu'yla başlaması

Daha doğru olurdu kanısındayım...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da

İkinci yarıda iki solak hem Emre Mor; hem de İrfan Can Kahveci hamleleri yanlıştı...

Ancak buna rağmen Antalyaspor'u hakem Kadir -SAĞLAM- ve VAR farkıyla dize getirdiler...

Antalyaspor çok iyi oynamasına rağmen bir uyarıda bulunalım;

Teknik Direktör Nuri Şahin kaleci Alperen Uysal'ı oynatmaya devam ederse

Büyük sıkıntılar yaşar...

Kalecilikte oyun zekâsı ve çeviklik önemlidir;

Alperen Uysal'da ikisi de yok...

Fenerbahçe'nin ilk golü bağıra çağıra geldi...

Alperen Uysal direkten dönen topta

Yere yatmadı bile..

Bu sebeple kaleci Ruud Boffin krizi bir an önce çözülmelidir..

Sonuç olarak Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi

3 puanı cebine koydu ve pazar gününü beklemeye başladı..

Sarı kanaryalara başarılar diliyorum...