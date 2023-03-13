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Galatasaray dünyada 20 takım arasına girdi

Galatasaray yapılan bir araştırmada dünyada 20 takım arasında yer aldı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 21:51
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Galatasaray dünya sıralamasında

Galatasaray dünyada 20 takım arasına girdi
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Galatasaray, İspanya'nın Marca gazetesinin yaptığı ankette dünyanın en sevilen 20 takımı arasına girdi.

Gazetenin yaptığı ankette Türkiye'den sadece Galatasaray'ın yer alması dikkat çekti.

Yapılan ankete göre dünyanın en çok sevilen 20 takımı şöyle:

1 - Persepolis

2 - Real Madrid

3 - Liverpool

4 - Milan

5 - Ajax

6 - Manchester United

7 - Porto

8 - Bayern Münih

9 - Benfica

10 - Juventus

11 - Boca Juniors

12 - River Plate

13 - Santos

14 - Flamengo

15 - Palmeiras

16 - Penarol

17 - Barcelona

18 - LA Galaxy

19 - Colo Colo

20 - Galatasaray

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