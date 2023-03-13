Galatasaray dünyada 20 takım arasına girdi

Galatasaray, İspanya'nın Marca gazetesinin yaptığı ankette dünyanın en sevilen 20 takımı arasına girdi.
Gazetenin yaptığı ankette Türkiye'den sadece Galatasaray'ın yer alması dikkat çekti.
Yapılan ankete göre dünyanın en çok sevilen 20 takımı şöyle:
1 - Persepolis
2 - Real Madrid
3 - Liverpool
4 - Milan
5 - Ajax
6 - Manchester United
7 - Porto
8 - Bayern Münih
9 - Benfica
10 - Juventus
11 - Boca Juniors
12 - River Plate
13 - Santos
14 - Flamengo
15 - Palmeiras
16 - Penarol
17 - Barcelona
18 - LA Galaxy
19 - Colo Colo
20 - Galatasaray
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