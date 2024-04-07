Galatasaray Fenerbahçe. Oynansa da tarihe geçecek oynanmasa da. Süper Kupa'da işte son karar. Bakın neler olacak

Oynanması artık çok bilinmeyenleri bir denkleme dönüşen Süper Kupa maçının günü geldi çattı.

Kağıt üzerinde Süper Kupa karşılaşması bu akşam Şanlıurfa'da yapılacak.

Peki maç oynanacak mı? Fenerbahçe sahaya çıkacak mı? İşte bu sorular hala bilinmezliğini koruyor.

Süper Kupa finali 29 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanacaktı. Ancak orada yaşananlar nedeniyle ertelenmiş, Türkiye Futbol Federasyonu da 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanması kararını almıştı.

O gün geldi.

Galatasaray da tam kadro Şanlıurfa'ya geldi.

Ama Fenerbahçe TFF'den maçın ertelenmesini istemiş, bu kabul edilmeyince U19 takımıyla sahaya çıkacağını duyurmuştu.

U19 takımı da henüz Şanlıurfa'ya gelmedi. Maçtan 3 saat önce gelecekleri duyuruldu.

Maçın da ATV'den ekrana geleceği açıklandı.

Maçın oynanıp oynanmayacağı, ya da oynanırsa tamamlanıp tamamlanmayacağı belli değil.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik yaptığı “Bütün hazırlığımızı 19 yaş altı takımımızla Urfa'ya gitme şeklinde yaptık. Taraftarlarımız maçın skorunu düşünüyor. Son derece iyi bir akılla Urfa'ya gidiyoruz. Sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak bir noktada olmayacaksınız. Taraftarlarımızın da maça gitme organizasyonu yapmasına gerek duymuyoruz. Urfa kentine de bir söz verelim, uygun bir tarihte Fenerbahçe A takımını Urfa'ya götürerek, takımımızı Urfa'daki kardeşlerimize izlettireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise dünkü basın toplantısında şunları söylemişti:

"Türk futbolunun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Galatasaray olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Biz bu yolda devam edeceğiz. Burada bulunmamızın nedeni, geçen senenin şampiyonu olmamız. Gönül isterdi ki, burada hep beraber sarılarak fotoğraf verelim. Ama burada beraber değiliz. Ne olacağını tam bilmiyorum. Türkiye'nin kaosa ihtiyacı yok. O kadar büyük şeyler yaşadık ki. Geçen sene deprem felaketinin ardından bütün kulüpler birlik oldu. Yine burada olmayı istediğimi tekrar belirteceğim. Kazanan Türkiye olsun. Ülkemizi düşünüyorsak bu anlamda daha çok verici olmamız gerekiyor.

Rakibin kiminle oynayacağını düşünmeden geldik. Programımızı nasıl tasarladıysak öyle uyguladık. Tam kadro olarak geldik. Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız. Üzerimize düşen görevi yarın yapacağız. Cumhuriyetin 100. yılında yaşadığımız şampiyonluk sonrasında bu kupayı kazanmak için yarın sahada olacağız. Kendi görevimizi yapıp hazır olacağız.

Biz burada federasyonun bildirdiği saatte sahada olmak için varız. Maç oynanırsa, kazanırsak kupayı da alırız. Maç oynanmazsa ve kurallar neyi gösteriyorsa, ona göre hareket etmek zorundayız. Kurallar ne ise üzerimize düşeni yapacağız. Sahada olup bizi bekleyenlere karşı görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. Maç olmazsa devamında antrenman mı yaparız bilmiyorum. Kupa yarın kazanana verilirse yarın, başka zamansa o zaman verilir. Federasyonun koyduğu kurallara hepimiz riayet etmeliyiz"

Sonuçta Süper Kupa finali bugün. Öyle bir gün ki bugün. Yıllar geçse de üstünden unutulmayacak. Oynansa da tarihe geçecek, oynanmasa da. Ve derbi tarihindeki yerini alacak.