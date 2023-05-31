Galatasaray Florya'da. Şampiyon takım taraftarıyla buluştu. Büyük bir coşku

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne ulaştı.Takım taraftarlarla bir araya geldi.

Galatasaray Florya'da. Şampiyon takım taraftarıyla buluştu. Büyük bir coşku

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-2 yenerek 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne vardı.

Saatlerce takımını bekleyen taraftar, Galatasaraylı futbolcular ile buluştu.

Florya'da şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

'Aşkın Olayım' şarkısı çalındı.

Taraftarlar futbolcular ile birlikte şarkılar söyleyerek kutlamaları sürdürüyor.

ICARDI'DEN DAVUL ŞOV

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Arjantinli golcü Mauro Icardi, davul çalarak eğlendi.

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